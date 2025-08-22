Lluvias dejaron filtraciones en viviendas y un deslizamiento menor de tierra en Viña del Mar

Ante el sistema frontal que afectó a la zona central desde el mediodía de este jueves, el Municipio de Viña del Mar activó sus protocolos de emergencia y desplegó a sus equipos en toda la comuna para atender las necesidades y urgencias de la comunidad.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “el gran despliegue municipal ha permitido responder de manera oportuna y eficaz frente a cada una de las emergencias que ha debido enfrentar la ciudad. Gracias a este trabajo, hemos resguardado la integridad de la comunidad y asegurado el funcionamiento de la comuna, pese a los fuertes vientos y lluvias”.

La jefa comunal destacó que “la dedicación de nuestros funcionarios ha sido ampliamente reconocida por los vecinos. Porque esa es nuestra misión: estar presentes donde corresponde, en el momento que más se necesita”.

La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y el departamento de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) han reportado algunas filtraciones en viviendas y un deslizamiento menor de tierra en Santa Julia, situaciones que fueron atendidas oportunamente por los equipos de Desarrollo Social.

En tanto, gracias a las labores preventivas y de mantención que se han realizado en el marco del Plan Invierno -limpieza de colectores, tranques desarenadores, sumideros y quebradas-, el sistema de evacuación de aguas lluvias ha operado adecuadamente.

Debido a las bajas temperaturas, por la mañana se registró la caída de granizos en algunos barrios altos, como Gómez Carreño, Villa Dulce, Miraflores, Achupallas, Santa Inés, Reñaca Alto, Sausalito y sectores del plan, lo que generó algunos inconvenientes momentáneos en el tránsito por la acumulación de hielo.

En cuanto al árbol que cayó desde la ladera de un predio de la Armada en avenida Borgoño, equipos municipales de GRD, junto a la Armada, Delegación Presidencial, Chilquinta y empresas de servicio de comunicaciones han realizado un trabajo conjunto para despejar la zona y reponer el servicio eléctrico.

Durante este viernes se mantuvo el monitoreo por parte de los equipos de emergencia que siguen desplegados en el territorio para atender los requerimientos que tenga la comunidad. Y debido a la presencia de marejadas anormales, el Municipio hizo un llamado a la población a respetar las medidas de autocuidado.

PURANOTICIA