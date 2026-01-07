“Llevamos dos años sin techo”: Damnificadas del megaincendio increpan e interrumpen vocería del ministro Montes en Viña del Mar

Momentos de tensión se vivieron en la parte alta de Viña del Mar luego que vecinos afectados por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 interrumpieran una vocería que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, estaba entregando respecto del proceso de reconstrucción que ha llevado a cabo el Gobierno.

Autoridades de Gobierno, encabezadas por el propio Presidente Gabriel Boric, llegaron hasta el sector de El Olivar para compartir con dirigentes vecinales de las zonas afectadas por la tragedia de hace dos años atrás, instancia donde también recorrieron el lugar para constatar los avances del plan de reconstrucción.

Si bien, el Mandatario pudo entregar su mensaje de manera fluida y sin contratiempos, fue el ministro Carlos Montes a quien le interrumpieron estas vecinas le interrumpieron sus palabras, indicando que las tenían amarradas y en el suelo, sin poder dejarlas ingresar a la actividad, además de recordarle que no han tenido respuestas.

"Teníamos que ser invitadas y nos tenían amarradas afuera. Tenemos todavía una reunión con usted, y nada. Cuánto tiempo ha pasado y no nos ha dado ninguna respuesta. Nadie nos responde los correos. Nadie da respuestas. Necesitamos nuestros techos. ¿Hasta cuándo? Nos responden puras tonteras, puras mentiras, y ahora nos tenían amarrados y nos tiraron al suelo", señalaron las molestas vecinas viñamarinas.

Asimismo, plantearon que "los subsidios de reconstrucción no se pueden cobrar. Nosotros no somos delincuentes. Necesitamos soluciones y exigimos nuestros derechos". Y aunque el secretario de Estado intentó calmarlas, indicándoles que tras el punto de prensa las podía escuchar, las vecinas continuaron con su protesta.

"¿Para qué se esconden? Den la cara. Siempre hacen lo mismo. Mentiras tras mentiras. Llevamos dos años sin techo. Han venido cuatro veces acá, a las mismas casitas a sacarse fotos. ¿Por qué mienten y no nos responden?", continuaron.

El titular del Minvu intentó continuar con su intervención ante los medios de comunicación, sin embargo, debido a la batahola que generó la protesta de las vecinas, Montes decidió poner fin al punto de prensa y continuar con su agenda. De esta manera, las autoridades presentes se retiraron de El Olivar, en el marco de un profundo descontento acerca de los avances de la reconstrucción en este punto de Viña del Mar.

