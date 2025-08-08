Llegó a visitar a su hermano preso a la cárcel de Quillota, pero terminó detenida por porte de cocaína, marihuana y ketamina

Cocaína, marihuana y ketamina, fueron sólo algunas de las drogas que portaba una mujer que llegó hasta el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Quillota para visitar a su hermano, el cual se encuentra privado de libertad.

La mujer ingresó al nuevo sector de registro de encomiendas de la unidad penal, donde personal uniformado revisó los elementos que portaba, además de su inspección corporal, procedimiento en el que se detectó la presencia de artículos extraños, algunos de ellos adosados a su abdomen por medio de un cinturón artesanal.

El jefe del establecimiento penitenciario, teniente coronel, Luigi Ugalde, informó que "le logran incautar diversas sustancias ilícitas, dentro de la cuales se encuentran 680,6 gramos de clorhidrato de cocaína, 75,75 gramos de cannabis sativa y 60,43 gramos de ketamina. Así también, se le logra incautar dos comprimidos de color azul sin rotular y otros tres comprimidos de color azul también si rotular”.

Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza, destacó que "hubo un trabajo profesional por parte del personal, donde logran requisar elementos prohibidos. Es un trabajo que permite mantener el control sobre las unidades penales. Con esos elementos prohibidos requisados evitamos mantener conflictos entre internos, con el personal y proteger la infraestructuras de los recintos”.

Finalmente, y según corresponde en este tipo de situaciones, la mujer fue retenida por el mismo personal de la unidad, quien informó de lo sucedido al Ministerio Público, determinándose la detención de la misma por parte de efectivos policiales.

Las nuevas dependencias con las que cuenta el centro penitenciario de Quillota ha permitido entregar mejores condiciones laborales a los funcionarios, además de fortalecer la seguridad del recinto y disminuir los tiempos de espera de quienes llegan a entregar encomiendas o visitar a alguna persoa que se encuentra recluida.

PURANOTICIA