Llaman a reforzar el cuidado de trabajadores ante alerta por calor extremo en la región de Valparaíso

Frente al evento de altas temperaturas previsto desde la tarde del lunes 16 hasta la noche de este martes 17 de febrero, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Valparaíso hizo un llamado a las empresas socias y a los equipos de obra a priorizar la prevención y el cuidado de los trabajadores, reforzando medidas de seguridad y salud laboral en faenas y centros de trabajo.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, el fenómeno afecta zonas de las regiones de Valparaíso (Litoral y Cordillera de la Costa); Coquimbo (Cordillera de la Costa, Precordillera y Valles Precordilleranos) y Metropolitana (Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera).

En este contexto, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por calor extremo para la región Metropolitana y para la región de Valparaíso en las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca, además de Alerta Amarilla en comunas específicas de la Región de Coquimbo.

ENFOQUE PREVENTIVO: SALUD Y SEGURIDAD PRIMERO

La CChC Valparaíso recordó que es deber del empleador informarse diariamente sobre alertas meteorológicas oficiales y adoptar oportunamente medidas preventivas, ajustando la planificación de tareas según la exposición al calor y el nivel de riesgo.

En línea con lo anterior, el gremio puso a disposición el Protocolo de Gestión de Riesgos Frente a Altas Temperaturas Ambientales, que reúne prácticas y orientaciones para mitigar efectos del calor extremo y resguardar un entorno laboral seguro.

MEDIDAS CLAVE A REFORZAR EN OBRA

Hidratación permanente y disponibilidad de agua fresca.

Pausas y rotación de tareas, especialmente en labores de mayor exigencia física.

Zonas de sombra/descanso, ventilación y control de exposición directa al sol.

Ajuste de horarios para evitar los peak de temperatura cuando sea posible.

Vigilancia de síntomas y respuesta temprana ante señales de malestar por calor.

Finalmente, la CChC Valparaíso reiteró su llamado a “cuidar a las personas” y a fortalecer la cultura preventiva en el sector, especialmente durante episodios de calor extremo, donde la planificación diaria y el cumplimiento de medidas pueden marcar una diferencia decisiva en la salud y seguridad de los equipos.

