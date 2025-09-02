Llaman a quienes pasaron por el Sename o sistemas de cuidado entre 1979 y 2021 a dar testimonios a Comisión de Verdad y Niñez

Con el objetivo de entregar verdad, justicia y reparación respecto de las violaciones a los derechos humanos sufridas por niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección del Estado entre 1979 y 2021, autoridades de la región de Valparaíso hicieron un llamado regional a entregar su testimonio a quienes estuvieron en el Sename y en sistemas de cuidados alternativos privados o en centros de protección o justicia juvenil entre los años 1979 y 2021 y que consideren que sufrieron violaciones a sus derechos humanos, para que estos hechos nunca más se repitan.

Este llamado se realiza tras la iniciación del proceso de escucha, abierto desde el 1 de agosto del presente año en todo el territorio nacional, en el marco de la Comisión Verdad y Niñez, una iniciativa inédita en Chile y Latinoamérica.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, señaló sobre la Comisión de Verdad y Niñez que “consiste en una comisión que tiene por objetivo empezar a generar mecanismos de reparación, a propósito de posibles víctimas que hayan sufrido violación de derechos humanos en instalaciones del Sename o en alguna de las instalaciones de los servicios asociados bajo la responsabilidad del Estado, de tal forma de poder, primero, recabar relatos, antecedentes, información de quienes se consideren víctimas en ese periodo y, en función de eso, poder generar algún mecanismo de reparación dada las condiciones que se levanten en dicha comisión”.

En tanto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, explicó que "quienes toman los relatos son especialistas que han tenido un entrenamiento asociado a la toma de testimonios a personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y, especialmente, con el enfoque de haber sido víctimas cuando eran niños, niñas y adolescentes”, y destacó que entregar estos relatos es un derecho de víctimas y sobrevivientes que permiten esclarecer la verdad histórica y avanzar en reparación, lo que contribuye a la no repetición para que nunca más se produzcan violaciones a los derechos humanos contra niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la seremi vocera de Gobierno, Carolina Zapata, reforzó que el periodo de escucha ya se encuentra activo e indicó que “es importante decir que tenemos un espacio habilitado que cuenta con las condiciones y la seguridad para la toma de relatos y, en ese sentido, una primera modalidad para la toma de relatos es de forma presencial, pero además existe una segunda modalidad que es escrita y, finalmente, una tercera, que es de manera virtual, a través de la plataforma”.

Finalmente, las autoridades indicaron que, para quienes deseen agendar su entrega de testimonios, pueden visitar el sitio www.comisionverdadniñez.gob.cl , y que, en caso dedudas, se encuentra habilitado el correo: testimonial@ comisionverdadninez.gob.cl .

