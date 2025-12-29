Llaman a prevenir estafas y preferir servicios turísticos formales para celebrar el Año Nuevo en la región de Valparaíso

Comenzó la cuenta regresiva para Año Nuevo y la región de Valparaíso se proyecta como el principal destino de viajes con pernoctación del país. De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, se esperan cerca de 400 mil viajes, más de un 30% del total nacional, destacándose Viña del Mar, Valparaíso y El Tabo.

Por este motivo, y considerando la gran cantidad de visitantes que recibirá la región, autoridades de Sernatur, Sernac y AVET (Agrupación Viñamarina de Empresarios Turísticos), visitaron el Terminal de Buses de Viña del Mar, haciendo un llamado a preferir servicios turísticos formales, evitando malas experiencias y posibles estafas.

En este contexto, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “esperamos para el fin de semana de año nuevo más de un millón de personas en nuestra región, y nos estamos preparando para que tengan la mejor experiencia posible, y para eso es de gran importancia que prefieran alojamientos registrados en Sernatur, que cumplan con la normativa vigente. Acá se realiza un trabajo permanente con otros servicios e instituciones, para que la planta turística cumpla con la normativa, y tengan a disposición una oferta diferenciadora y atractiva para que los visitantes regresen y nos recomienden”.

Lamentablemente, muchas veces se ofrecen servicios turísticos informales a un menor valor; sin embargo, y como dice el dicho “lo barato cuesta caro”, lo que se esperaba fuera una experiencia inolvidable se convierte en problemas: servicios que no cumplen con lo ofrecido, vistas que nunca existieron, y lo peor, sin la posibilidad de reclamo o hacer valer derechos del consumidor.

Patricio Unanue, director regional de Sernac, precisó que “hacemos un llamado a los consumidores a que prefieran alojamiento y servicios turísticos que se encuentran registrados y que tienen un lugar donde usted pueda hacer efectivo sus derechos como consumidor. Es muy importante que elijan el comercio formal porque es solamente ante él al que van a poder hacer efectivos sus derechos a la garantía, a que se presten todos los servicios que sean ofrecidos, que se respeten los precios y todas las otras condiciones contractuales, e incluso que no sean objeto de estafas en páginas web falsas o de proveedores que simulan tener algún tipo de hospedaje, que cobran el dinero y finalmente no prestan el servicio”.

María Soledad San Martin, presidenta de AVET, sostuvo que “queremos invitar a todas las personas que quieran visitar Viña del Mar a elegir alojamiento seguro, nosotros somos una agrupación de hoteleros de Viña del Mar que tenemos hostales, hoteles boutique, hoteles medianos y la verdad es que nos adaptamos a todo tipo de consumidor, porque tenemos ofertas de alojamiento para todo tipo de bolsillos".

El llamado para la noche de Año Nuevo y para todo el verano es a preparar con anticipación los viajes, y verificar si los servicios turísticos que va a contratar son formales y se encuentran registrados en Sernatur. Para esto solo tiene que ingresar a la web https://serviciosturisticos. sernatur.cl/ y puede buscar por tipo de servicio, región, comuna o por el nombre del prestador.

