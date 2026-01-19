Llaman a extremar medidas de precaución ante marejadas en la región de Valparaíso

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso dio cuenta de un Aviso de Marejadas que se presentará en la región de Valparaíso, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste.

El inicio de esta condición se mantendrá hasta este lunes 19 de enero, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local, según dio a conocer la autoridad marítima.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de Corbeta Ignacio Ojeda, explicó que "debido a la intensificación de fuerte viento sur en área oceánica en el sector centro y sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste en nuestro litoral, afectando desde Corral hasta Los Vilos, incluyendo Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 23:00 y 01:00 horas como marea primaria y entre las 11:00 y 13:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al primer aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año", agregó.

La Autoridad Marítima hizo presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresando al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

PURANOTICIA