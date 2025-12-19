Llaman a completar vacunación contra la influenza tras detección del subclado K

La Seremi de Salud de Valparaíso recordó el llamado a completar el esquema de vacunación contra la influenza a personas que aún no lo han hecho, con mayor énfasis en adultos de 65 años y más, personas embarazadas, con patologías crónicas, niños y niñas entres 6 meses y 5 años, además de trabajadores de la salud.

“Ante la detección del subclado K de influenza A (H3N2), un hallazgo que era esperado dado el comportamiento del virus, como Seremi de Salud queremos reforzar las recomendaciones a la población, reiterando el llamado a vacunarse contra la influenza a quienes aún no lo han hecho”, indicó el seremi (s) de Carlos Zamora .

En ese sentido, indicó que “la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para evitar enfermar gravemente. Además, recomendamos mantener algunas medidas preventivas, como lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios, evitar lugares con alta aglomeración de personas y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad”.

Lo anterior toma relevancia luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) informara la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile.

El sistema de vigilancia de influenza de Chile continuará monitoreando estrechamente la evolución del virus y sus variantes.

Cabe hacer presente que el subclado K es una variante de la influenza A(H3N2), un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas “ramas” del mismo virus, llamadas subclados. El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo. La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026.

