Quintero inicia recuperación del borde costero tras daños provocados por el temporal

La Municipalidad de Quintero inició los trabajos de limpieza y reparación del camino y borde costero que conecta Quintero con Loncura, luego de los efectos provocados por los últimos temporales que afectaron a la comuna.

El sistema frontal dejó toneladas de residuos, algas, barro y otros materiales arrastrados por el mar, generando condiciones que impiden actualmente el tránsito seguro por esta importante vía y sector turístico de la comuna.

Por instrucción del alcalde Rolando Silva, se dispuso el despliegue de personal y maquinaria municipal de la Oficina Municipal de Loncura, junto con el apoyo de una empresa contratista, para acelerar las labores de recuperación del sector.

Los trabajos contemplan la limpieza integral de la playa, el despeje y reparación del camino y la recuperación del Skate Park, espacios que resultaron afectados por la fuerza del sistema frontal.

La jefa del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Quintero, Isabel Martínez Jeria, explicó que “hoy día estamos enfocados en la limpieza en el borde costero Quintero-Loncura, ya que por el temporal obviamente causó muchos daños y también el mar botó muchos residuos, y hay que realizar una limpieza profunda en ese sector, no quedó en óptimas condiciones para transitar por el lugar”.

Asimismo, destacó que "estamos muy preocupados por la comunidad porque este es un lugar turístico de nuestra comuna y es importante que tengamos los espacios limpios y podamos sacar todos los residuos que hay en ese lugar”.

La Municipalidad de Quintero mantendrá los equipos desplegados hasta completar las labores de despeje y recuperación del sector. El borde costero Quintero-Loncuraserá reabierto una vez que el camino y el paseo peatonal se encuentren en condiciones seguras, priorizando el resguardo de transeúntes, conductores y de toda la comunidad.

PURANOTICIA