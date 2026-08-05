Alcaldesa de Quilpué pide reabrir catastro de la Ficha Básica de Emergencia para que afectados por temporales accedan a ayudas estatales

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, manifestó su preocupación por el cierre del proceso de levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), advirtiendo que aún existen cientos de familias de la comuna que no han podido ser encuestadas tras el sistema frontal y que, de mantenerse la medida, podrían quedar excluidas de las ayudas comprometidas por el Estado tras el paso de los sistemas frontales por la zona.

La jefa comunal sostuvo que el municipio ha intensificado el trabajo en terreno para avanzar con la aplicación de las fichas, pero aseguró que todavía resta un número importante de familias por incorporar al catastro, por lo que llamó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a extender el proceso.

En ese contexto, Corti señaló que "como Municipalidad de Quilpué nos preocupa profundamente que se cierre el proceso de levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia cuando aún existen familias afectadas que no han podido ser encuestadas".

A ello agregño que "nuestro deber es asegurar que ninguna persona quede excluida de las ayudas del Estado por un plazo administrativo", y explicó que, debido a ello, "como Municipalidad hemos redoblado e incluso triplicado los esfuerzos con la contratación de móviles y profesionales para la aplicación de la encuesta y aún así nos queda más de 500 por aplicar".

Asimismo, Corti indicó que el Municipio solicitó formalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia reabrir o extender el proceso de levantamiento de la FIBE, y subrayó que "solicitamos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia reabrir o extender el proceso para garantizar que todos los damnificados puedan acceder al Bono de Recuperación y a los apoyos comprometidos".

"Hoy lo importante es responder con sentido de urgencia a quienes en algunos casos lo están pasando mal, hasta por segunda vez", complementó.

Con este llamado, la Municipalidad de Quilpué busca que las familias que aún no han sido encuestadas puedan ser incorporadas al catastro y, de esa manera, acceder a los beneficios estatales destinados a enfrentar las consecuencias que dejó el reciente sistema frontal en la comuna.

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