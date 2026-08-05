Emiten aviso especial de mal tiempo para el borde costero desde Valparaíso al Maule

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso especial de mal tiempo para el área oceánica comprendida entre Quintero (Valparaíso) y Punta Boyeruca (Maule), debido al pronóstico de fuertes vientos que afectarán al borde costero.

De acuerdo con la información entregada por el organismo, la condición meteorológica comenzará a regir a partir de las 12:00 horas de este miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta la madrugada del jueves 6 de agosto.

Al respecto, la cabo primero Maleny González, del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, señaló que "se ha emitido un aviso especial de mal tiempo para el área oceánica entre el sector de Quintero hasta Punta Boyeruca, que afectará a contar del día miércoles 5 a las 12:00 horas hasta la madrugada del día jueves 6".

Asimismo, explicó que "se espera que los vientos alcancen los 70 kilómetros por hora, tanto en localidades donde el viento afectará del componente norte como en aquellas que se verán afectadas por viento del componente general sur".

Finalmente, la funcionaria indicó que, para conocer el detalle del pronóstico y la evolución de las condiciones meteorológicas, la comunidad puede consultar la información disponible en el sitio web del Centro Meteorológico de la Armada.

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