Limache será escenario de simulacro biprovincial que pondrá a prueba respuesta ante un gran incendio forestal

Un incendio forestal de gran magnitud, con avance hacia sectores poblados y riesgo de afectar a más de una comuna, será el escenario de un simulacro que reunirá a organismos de emergencia de las provincias de Marga Marga y Quillota.

La actividad, impulsada por la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, se desarrollará el próximo 24 de noviembre en la comuna de Limache.

El ejercicio comenzará a las 10:00 horas y tendrá como centro de coordinación el estadio Ángel Navarrete Candia, donde se instalará un Puesto de Comando y Mando Unificado bajo el Sistema de Comando de Incidentes. La emergencia ficticia considerará un incendio de interfaz urbano-forestal originado en el límite entre ambas provincias, cuyo avance podría comprometer sectores habitados de Quillota.

Uno de los principales elementos de esta actividad será que los equipos participantes no conocerán anticipadamente el desarrollo del escenario. De esta manera, deberán reaccionar ante situaciones que se presentarán progresivamente, tomar decisiones operativas y coordinar la movilización de recursos de acuerdo con la evolución de la emergencia simulada.

La planificación contempla la participación de Bomberos de las comunas de ambas provincias, Carabineros, municipios, Senapred y Conaf. Esta última institución se encuentra elaborando el libreto del ejercicio, que incluirá funciones específicas para las distintas áreas de trabajo, con el propósito de evaluar la organización del mando, la distribución de responsabilidades y los procedimientos de coordinación. También se utilizarán canales de comunicación de Bomberos y Senapred.

El simulacro incorporará además un escenario relacionado con la respuesta sanitaria, para lo cual se considera la participación del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, SAMU y equipos de Atención Primaria de Salud.

En cuanto al despliegue operativo, la planificación incluye carros forestales, vehículos de abastecimiento y estructurales, puestos de comando móviles, camiones aljibe, vehículos municipales de gestión del riesgo de desastres y equipos de seguridad pública.

La iniciativa se enmarca en las acciones de preparación para la temporada de mayor riesgo de incendios forestales y busca detectar fortalezas y aspectos por mejorar en la respuesta institucional ante emergencias que superen los límites comunales y provinciales. El objetivo es poner a prueba la coordinación entre los organismos, sus comunicaciones y la capacidad de actuar bajo una estructura común de mando.

El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, destacó que "la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga ha tomado un rol activo y, utilizando todas sus capacidades de articulación intersectorial, lidera un formato innovador de simulacro que nos permite prepararnos para un escenario posible, en el cual se requiere un alto grado de coordinación”.

PURANOTICIA