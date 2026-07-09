Limache sella importante alianza para apoyar a agricultores y ganaderos de la comuna

Fortalecer el desarrollo rural y generar nuevas oportunidades de apoyo para los pequeños productores de Limache es el objetivo de una alianza entre la Municipalidad y la Universidad Viña del Mar, cuya firma de convenio de colaboración permitirá desarrollar acciones conjuntas orientadas al bienestar animal, la asistencia técnica y la formación profesional de alumnos de Medicina Veterinaria.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que “valoramos positivamente que las universidades estén pensando en el campo limachino para desarrollar investigación y generar mejores prácticas - en este caso -en una disciplina que tiene complejidades bastante claras, como es el ganado mayor. Estamos convencidos de que esta alianza no solo permite levantar nuevos conocimientos, sino también mejorar las prácticas que, en nuestros agricultores y ganaderos,asesorados siempre por Prodesal y la Municipalidad, vienen desarrollando de forma histórica”.

Estudiantes guiados por docentes, desarrollarán distintas prestaciones a crianceros integrantes del programa Prodesal Limache de acuerdo con sus necesidades. Se contempla la atención de animales mayores y menores, vacunaciones, desparasitaciones, instalación de chips, controles sanitarios,evaluaciones de salud con equipamiento especializado y el acceso a nuevo conocimiento y tecnología.

Verónica Milla, jefa de Campos Clínicos de la Facultad de Ciencias de la Vida de la UVM comentó que "este convenio se viene trabajando hace un tiempo y viene a concretar ciertas actividades que la carrera de Medicina Veterinaria -perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Vida- realizará con los agricultores de la zona y así contribuir al desarrollo del territorio, que es una de las perspectivas que tiene la universidad. Eso significa que algunos alumnos en práctica van a poder trabajar directamente con la agricultura. La Municipalidad levantará el requerimiento, esterilizaciones, controles sanitarios, desparasitaciones, y los estudiantes con su profesor concretarán las atenciones que necesite la comunidad”.

La articulación resulta estratégica para mejorar procesos productivos y enfrentar los desafíos que viven los sectores rurales de Limache y contribuirá al desarrollo local y al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina.

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