Limache se consolida como epicentro regional para celebrar el Año Nuevo

Más de 10 mil personas participaron en la Fiesta de Año Nuevo organizada por la Municipalidad de Limache, actividad que se desarrolló en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia y que volvió a posicionar a la comuna como uno de los principales puntos de encuentro para recibir el nuevo año en la Región de Valparaíso.

La celebración contó con un espectáculo de 320 drones, el triple que en la edición anterior, que durante 10 minutos proyectaron figuras tridimensionales emblemáticas de la identidad local, como la Pérgola del Parque Brasil, el tren, la Iglesia de Lourdes, la ex fábrica CCU y tradiciones históricas de la comuna, generando un momento de alto impacto visual para las familias asistentes.

En el escenario principal, el público disfrutó de música en vivo, con presentaciones de La Wilsoun, Quinta Fase y un tributo a Zúmbale Primo, además de DJ y animación. Los primeros asistentes comenzaron a llegar cerca de las 19:00 horas, aprovechando los espacios habilitados para asados, mientras que los más entusiastas extendieron la celebración hasta las 03:00 de la madrugada.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó el carácter familiar y la seguridad del evento, señalando que “recibimos el 2026 con un lleno total en el estadio, con más de 10 mil personas participando de una fiesta familiar y tranquila”. Asimismo, subrayó el despliegue de 47 guardias privados, 14 funcionarios de Seguridad Pública y una amplia dotación de Carabineros, lo que permitió un desarrollo ordenado de la jornada.

Gracias a la coordinación entre los equipos municipales y las instituciones de seguridad, la fiesta se realizó sin incidentes. Los asistentes valoraron positivamente la organización, el ambiente tranquilo y la fluidez en los accesos y salidas, consolidando a Limache como una comuna referente para celebraciones masivas, seguras y de carácter regional.

