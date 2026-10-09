Limache optó por fuegos artificiales para recibir el 2027: consulta ciudadana reunió 2.830 votos

La Municipalidad de Limache concluyó un proceso de participación ciudadana para que vecinos pudiesen manifestar su opinión respecto a cómo celebrar la llegada del 2027.

Este viernes 9 de octubre se realizó el conteo de los votos en el salón del Concejo Municipal en presencia de un ministro de fe para transparencia del proceso.

2.830 personas participaron del proceso y con el 64,8 % (1.834 votos) la opción escogida fue fuegos artificiales. El conteo fue transmitido por el canal municipal de Youtube.

El alcalde Luciano Valenzuela comentó que “el resultado lo valoramos positivamente por la alta convocatoria que tuvo esta participación ciudadana. Llegamos a casi 3.000 vecinos que fueron parte de una toma de decisión (…) ganó la opción de fuegos artificiales, lo que va a significar que vamos a tener un show pirotécnico que va a ir de la mano con una fiesta familiar como es tradición".

A ello agregó que "nosotros tenemos un compromiso con toda la comunidad neurodivergente, por eso desde la Secretaría Comunal de Planificación estamos ya trabajando un proyecto vinculado a un show pirotécnico con mayor capacidad lumínica y menor capacidad sonora para que el disfrutar de algunos no se convierta en el malestar de otros”.

El proceso de consulta se realizó de forma presencial entre el viernes 2 y el viernes 9 de octubre. Equipos municipales se desplegaron en diferentes sectores urbanos de alto tránsito y recorrieron zonas rurales para mayor participación y representatividad de la decisión.

La Consulta Ciudadana representa el interés de la administración municipal por hacer partícipes de las decisiones de impacto comunal a los vecinos y vecinas de Limache.

TOTAL DE VOTOS 2830

Fuegos Artificiales: 1.834 votos (64,8%)

Drones: 974 votos (34,4%)

Nulos: 20 (0,7%)

Blancos: 2 (0,1%)

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