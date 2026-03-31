Limache oficia al SLEP Marga Marga para reforzar medidas de seguridad en colegios

Los lamentables hechos ocurridos los últimos días en las comunas de Calama y Curicó ponen el énfasis en lo urgente de trabajar medidas que refuercen la seguridad en los establecimientos educacionales. La situación preocupa y ocupa al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, quien ofició al SLEP Marga Marga para solicitar información respecto a si se han evaluado medidas adicionales que refuercen la seguridad de los colegios de Limache, a la vez que se manifestó disponible para trabajar de forma colaborativa y coordinada acciones en ese objetivo.

“Lo que estamos planteando el día de hoy al Servicio Local de Educación Marga Marga es un tema que para ningún padre puede quedar fuera de la discusión pública y es ver cómo reforzamos las medidas de seguridad para acceder a los establecimientos educacionales. Queremos saber si se cuenta con alguna medida extra o si podemos aportar con propuestas en una mesa técnica que nos permita mejorar y fortalecer tanto los accesos como implementar medidas de intervención en los establecimientos educacionales”, detalló el alcalde Valenzuela.

La primera autoridad comunal solicitó información sobre si se evalúa la instalación de detectores de metales - u otros mecanismos de control de acceso- y si se consideran intervenciones psicosociales para resguardar la integridad física y sicológicas de quienes integran las comunidades educativas de Limache, que prevengan y anticipen situaciones de riesgo. El alcalde detalló algunas acciones que se realiza el equipo de Seguridad Municipal que pueden ser complementarias a las medidas que pueda instaurar el Servicio Local de Educación de Marga Marga.

“Nosotros tenemos algunas instancias donde se trabaja la seguridad de los colegios. El patrullaje municipal, por ejemplo, hace lo suyo en el horario de entrada a los establecimientos educacionales (…) nos preocupan los perímetros escolares y estamos reforzando las luminarias en algunos lugares donde nos parece que son un poco deficitarias. También queremos que la implementación de las nuevas cámaras de seguridad dialogue con los establecimientos educacionales. Pero creemos que esto debe ser complementado por el SLEP para que podamos generar un acceso seguro y el desarrollo de un proceso educativo de una forma que no nos pase la cuenta el día de mañana por no haber tomado medidas”.

CONSEJO DE SEGURIDAD INFANTO JUVENIL

El 2025 – durante la administración municipal de 10 establecimientos de la comuna – se creó el Consejo de Seguridad Infanto Juvenil, que trabaja de forma colaborativa por propiciar entornos seguros y protectores para la seguridad y desarrollo integral de las comunidades escolares. Durante el mes de marzo, se sociabilizaron los lineamientos y objetivos 2026 para fortalecer el trabajo preventivo y de acompañamiento de los establecimientos educacionales.

El Consejo de Seguridad Infanto Juvenil de Limache lo integran funcionarios de departamentos y direcciones afines (OLN, Seguridad Municipal, Senda, Casa de la Familia, Juventud, DESAM, Gestión de Riesgos, Deportes) y representantes de todos los colegios, jardines infantiles y escuelas de lenguaje de la comuna (directivos, estudiantes, centros de padres y alumnos).

PURANOTICIA