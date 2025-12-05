Limache integra sus semáforos al sistema de gestión de tránsito de la UOCT regional

Con una inversión de $315 millones, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) Regional, finalizó las obras de integración de 15 cruces semaforizados de Limache, avanzando hacia una gestión del tránsito más eficiente y segura, con especial foco en peatones y ciclistas.

Una modernización de la red semafórica que permitirá reducir en hasta un 15% los tiempos de traslado, gracias a la coordinación remota en tiempo real desde el Centro de Control de Tránsito de la región de Valparaíso.

En cuanto a los cruces intervenidos, estos se ubican en sectores clave como las calles Urmeneta, República, Palmira Romano (en sus orientaciones oriente, norte y sur), Serrano e Eastman, conectando de forma segura sectores nuevos y tradicionales de la comuna, y facilitando el acceso al centro, al hospital y al estadio municipal.

El seremi Jean Pierre Ugarte destacó que “la integración de los semáforos al sistema de control de tránsito nos permitirá detectar en tiempo real los puntos de congestión vehicular, optimizando la movilidad y reduciendo tiempos de viaje y detenciones en las principales vías. Esto nos da la capacidad de reaccionar de manera inmediata ante cualquier contingencia, mejorando significativamente la experiencia de tránsito en la comuna”.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela afirmó que “contar con una red de semáforos que dialogue perfectamente con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, nos permite un traslado mucho más seguro para cada uno de los vecinos”.

El proyecto contempló mejoras en accesibilidad universal, con rebaje de soleras, instalación de baldosas táctiles y dispositivos sonoros para personas con discapacidad visual. También se incorporaron elementos de seguridad vial, como pintura luminiscente y mejoras en la infraestructura peatonal y vehicular.

Con lo anterior, el 83% de las intersecciones semaforizadas de la comuna estarán integradas al centro de control, utilizando principalmente tecnología 3G/4G. Además, se integrarán tres cámaras de televisión en esta primera etapa, contemplando la instalación de otras tres durante el 2026.

Con la incorporación de Limache, la UOCT regional alcanza el 71% del total de semáforos de la región de Valparaíso, con 550 cruces integrados y un total de 110 cámaras de control de tránsito, marcando un avance importante hacia una movilidad más moderna, segura y sustentable.

