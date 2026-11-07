Limache inicia la implementación de un nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios

La Municipalidad de Limache y la empresa EBI Chile iniciaron oficialmente la implementación del nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios, un importante avance que significará la modernización de la gestión de los desechos, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas y a enfrentar los desafíos del crecimiento urbano.

La implementación contempla una nueva flota de camiones recolectores, que recorrerán sectores urbanos y rurales de la comuna y 300 contenedores instalados en distintos puntos de la zona urbana, facilitando una disposición más ordenada y eficiente de los residuos domiciliarios.

Durante la ceremonia, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó la importancia de este proyecto para el desarrollo de la comuna y el bienestar de la comunidad: “Comienza un nuevo sistema en la comuna que viene a complementar lo que ya se venía realizando con la recolección de residuos domiciliarios con camiones de carga trasera. Hoy día vamos a incorporar un camión de carga lateral que va a permitir que 300 contenedores distribuidos a lo largo de todo Limache, sobre todo la zona urbana, puedan tener un funcionamiento que es 24/7 porque en cualquier momento del día se puede dejar la carga que va a tener un retiro con un día adicional en su frecuencia, es decir, tres veces a la semana y cada 10 días un sistema de limpieza. Creemos que esto nos va a ayudar y mejorar los estándares de seguridad para los trabajadores, mejorar los estándares de la limpieza para la comuna y también de ordenamiento territorial, ya que nos permite saber claramente dónde están los puntos para recolectar los residuos domiciliarios”

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la empresa EBI Chile, cuyos representantes valoraron la oportunidad de colaborar en la implementación de un servicio de alto estándar que beneficiará directamente a miles de familias limachinas.

Uno de los aspectos más relevantes de esta transformación es que Limache pasa a formar parte del reducido grupo de comunas de la Región de Valparaíso que cuentan con un sistema de recolección basado en contenedores y camiones especializados, fortaleciendo así los estándares de limpieza y cuidado del entorno.

En el marco de la puesta en marcha, se realizaron pruebas operativas, revisión de rutas y la instalación progresiva de contenedores, junto con acciones informativas destinadas a dar a conocer a la comunidad el funcionamiento del nuevo servicio y las recomendaciones para su correcto uso.

El Gerente de Negocios Urbanos de EBI Chile, Mario Gómez, comentó: “tenemos un servicio renovado en la comuna, donde tenemos la incorporación de 300 contenedores de carga lateral y camión recolector y lavador de contenedores que va a permitir, lógicamente implementar tecnología de punta en la comuna. Vamos a tener la oportunidad de conocer un nuevo sistema que va en beneficio de la comunidad y de los trabajadores (…) esa implementación conlleva la información hacia la comunidad, tanto del uso del contenedor como el cambio en las rutas y sus horarios. Se van a ir haciendo ajustes en la medida que hemos avanzado en el contrato”

¿CAMIÓN O CONTENEDOR? ¿QUÉ SISTEMA ME CORRESPONDE?

El sistema contempla dos tipos de retiro de basura: camión o contenedor. En sectores urbanos donde se instalaron contenedores, vecinos y vecinas deben depositar directamente su basura en los dispositivos. La basura será retirada tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes o martes, jueves o sábados según el sector) y cada 10 días, los contenedores se lavan e higienizan.

En los sectores urbanos y rurales por dónde pasan los camiones recolectores, vecinos y vecinas deben sacar su basura a la calle a la espera de ser retirada los días y horarios informados según el sector (lunes y jueves; martes y viernes; miércoles y sábados). La flota de camiones sumó nuevas máquinas más modernas y la recolección aumenta en efectividad y eficiencia.

En www.limache.cl vecinos y vecinas podrán resolver dudas sobre sectores, días y horarios de recolección en una plataforma donde se visualiza la georreferenciación del servicio.

La municipalidad, destacó lo necesario de que vecinos y vecinas puedan colaborar activamente con esta nueva modalidad, utilizando adecuadamente los contenedores y respetando las indicaciones de disposición de residuos, con el objetivo de potenciar los beneficios de una iniciativa que busca construir una comuna más limpia, ordenada y sustentable para todos. Durante la implementación el funcionamiento estará en permanente evaluación y realizarán los ajustes necesarios para efectividad del servicio.

PURANOTICIA