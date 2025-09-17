Limache inauguró la fiesta gratuita más grande de la región de Valparaíso: esperan recibir a 10 mil personas cada día

Limache inauguró la Fiesta de la Chilenidad 2025, el denominado «Evento gratuito más grande de la región de Valparaíso», hito que marca el inicio de cinco días de celebraciones en el estadio municipal Ángel Navarrete Candia.

El tradicional corte de cinta fue encabezado por el alcalde, Luciano Valenzuela, quien destacó que "es un evento que no sólo convoca por shows artísticos gratuitos y tener la mejor gastronomía criolla, este año también buscamos avanzar en la temática de seguridad. Tenemos más de 20 dispositivos de cámaras con un circuito cerrado que van a proteger el interior el recinto. Tres puntos en altura y también la coordinación permanente con Carabineros y Seguridad Municipal”.

El evento considera ramadas, cocinerías, cervecerías artesanales, emprendimientos, juegos típicos y mecánicos, además de funciones del clásico circo del «Tony Caluga». “Hermoso. Las dos funciones que hemos tenido han estado llenísimas. Estamos muy contentos de estar en la fonda ´Todos pa Limache´ (…) tenemos dos funciones por día”, comentó Pipi Caluga, bisnieto de Abraham Lillo.

Destacan espacios para neurodivergencias, zona de lactancia y mudadores. Además, habrá espectáculos infantiles desde las 15:00 horas y desde las 19:30 horas, shows de “pachanga” en el escenario central, todos gratuitos. La fiesta es Pet Friendly.

Las puertas del estadio se abren al mediodía y se cierran a las 3 de la mañana. La entrada peatonal al estadio es gratuita, pero se han habilitado estacionamientos con un valor de $2.000 en beneficio a Bomberos de Limache. Todos los detalles en las redes sociales Todos pa´Limache.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 17: Tributo a Bluey y Kumbia Hits

Jueves 18: Tributo a Luli Pampín y Los Viking´s 5

Viernes 19: Tributo Los Meñiques de la Casa y Sonora Malecón

Sábado 20: Tributo a Stitch, Sonora Dinamita y Grupo Red

Domingo 21: El Mundo de Christell y Germán Casas

PURANOTICIA