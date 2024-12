Limache entrega audífonos reductores de ruido a personas neurodivergentes para que asistan a fiesta de Año Nuevo

El Municipio de Limache se propuso como objetivo realizar una actividad de Año Nuevo inclusiva, meta que será realidad gracias a la realización de un show de drones (en vez de pirotecnia) y una fiesta a la que podrán asistir personas neurodivergentes gracias a audífonos reductores de ruido que fueron entregados en comodato para ser usados en ésta y otras actividades que impliquen música y/o ruido.

El alcalde Luciano Valenzuela destacó que “sabemos que el ruido de la orquesta generaba incomodidad y generamos un comodato donde le entregamos audífonos reductores de sonido. Esta es una medida inédita en Chile".

De igual forma, sostuvo que "queremos que no se resten de la fiesta, que participen, que puedan disfrutar del lindo espectáculo que hemos preparado en el estadio (…) la verdadera inclusión no es dejar de hacer cosas si no que cuando incorporamos a todos en las acciones municipales que realizamos”.

Lisette Cancino, presidenta de la agrupación TEA Unidos Limache, comentó que "si bien, que hayan drones y no pirotecnia ya es bueno, que nos entreguen audífonos y que nazca de ustedes, que esté pensando en la inclusión para nosotros es maravilloso. Los niños no sólo se ven enfrentados a los fuegos artificiales, también a la música, a la algarabía. Hacer un llamado a las personas en las poblaciones que no piensen sólo en lo entretenido de la pirotecnia, hay niños y mascotas que lo pasan mal".

PURANOTICIA