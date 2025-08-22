Limache confirma celebración gratuita de Fiestas Patrias más grande de la V Región

La Fiesta de la Chilenidad 2025 se realizará en Limache desde el miércoles 17 al domingo 21 de septiembre en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia.

Se trata del evento dieciochero gratuito más grande de la región de Valparaíso, cuyas actividades destacan por ser para todo público, en un ambiente familiar, seguro y con la presentación de reconocidos artistas de carácter nacional.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que "queremos que sea la fiesta familiar, la más grande de la Quinta Región (…) vamos a tener espacios para emprendedores, carros con comida y juegos típicos. Espacio para el esparcimiento, un show de primer nivel y lo más importante será un lugar seguro (…) lo más importante es que existirá el resguardo necesario para que aquellos que son padres o vienen con personas mayores puedan disfrutar de verdad de la chilenidad, como corresponde”.

La fiesta «Todos pa´ Limache» contempla ramadas, cocinerías, carros de comida, cervecerías artesanales, feria de emprendedores, juegos mecánicos, típicos e inflables, zona para lactancia materna y un espacio inédito: un circo.

Respecto a los espectáculos, se presentarán los Vikings 5, la Sonora Dinamita, Kumbia Hits, Christell, la Sonora Malecón, Germán Casas y la Sonora Guayaba.

Fabián Gajardo, de Don Facundo Espectáculos, empresa concesionaria del evento, comentó que "nos encontramos trabajando en todos los preparativos para tener una celebración de primer nivel en esta la fiesta de la Chilenidad más grande de la Quinta Región. Contaremos con más de 16 cocinerías, la ramada oficial, cuatro ramadas bailables, un parque mecánico y como novedad para este año la instalación de un circo que traerá la alegría para los más pequeños (…) seguridad garantizada para recibir no sólo a los habitantes de esta comuna, también a todo el público visitante”.

La entrada al recinto será gratuita, los accesos serán controlados y un circuito de cámaras de televigilancia aportará a la vigilancia y al cuidado de los asistentes. Desde la Municipalidad de Limache aseguraron que será una celebración 'pet friendly' y sustentable porque los residuos que se generen serán reciclados.

PURANOTICIA