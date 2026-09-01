Limache alista celebraciones "dieciocheras" con aprobación de la Fiesta de la Chilenidad

Con una programación que se extenderá durante todo septiembre, la Municipalidad de Limache prepara las celebraciones de Fiestas Patrias en la comuna, cuyo principal hito será la tradicional Fiesta de la Chilenidad, aprobada por el Concejo Municipal y que se desarrollará gratuitamente entre el jueves 17 y el domingo 20.

La celebración tendrá como escenario el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, donde se instalarán ramadas y fondas y se desarrollarán espectáculos musicales, actividades infantiles y juegos típicos, entre otras alternativas para las familias.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, destacó que "para nosotros es una fiesta muy importante porque corona un mes de actividades de vinculación con los vecinos y el entorno de la comuna. Creemos que esta es una de las fiestas regionales con más tradición e historia".

De igual forma, sostuvo que "por eso es sumamente importante la invitación a cada vecino de la región de Valparaíso y de la región Metropolitana a que venga a disfrutar de la Fiesta de la Chilenidad en la comuna de Limache".

ACTIVIDADES EN LIMACHE

Domingo 6 de septiembre: Desfile en Tabolango. Calle Diego Portales s/n, frente la Capilla Nuestra Señora del Rosario. 10:00 horas

Lunes 7 y miércoles 9 de septiembre: Taller de Cueca. Casa de la Cultura. Avenida Palmira Romano Norte #340. Cupos limitados. Inscripciones en el lugar

Del 7 al 16 de septiembre: Plazas Criollas. 18 itinerante.

Sábado 12 de septiembre: Desfile en honor a las Glorias del Ejército. Parque Brasil. 10:00 horas

Sábado 12 de septiembre: Peña Folclórica Comunal AFOLI. Pérgola Parque Brasil

de 15:00 a 20:00 horas

Jueves 10 de septiembre: Final Concurso Comunal de Empanadas. Museo Palmira Romano. Calle Colón #1. 12:00 horas.

Lunes 14 de septiembre: Campeonato Comunal Escolar de Cueca. Gimnasio Municipal. Calle Echaurren s/n (casi esquina Costanera). 10:30 horas.

Del jueves 17 al domingo 20 de septiembre: Fiesta de la Chilenidad. Estadio Municipal ángel Navarrete Candia. Desde las 12:00 horas.

Del viernes 18 al domingo 20 de septiembre: Fonda en Los Laureles. Cancha Queronque. Avenida Los Laureles, poste 61. De 12:00 a 20:00 horas

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