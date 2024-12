Limache a contrarreloj: Expectación por licitación de $33 millones para celebrar el Año Nuevo con novedoso show de drones

Este jueves 26 de diciembre se cerró la licitación convocada por la Municipalidad de Limache, a través de Mercado Público, para lo que será el servicio y producción de drones en el Año Nuevo 2025. De acuerdo a lo informado en este sitio, la fecha de publicación del proceso fue el 19 de diciembre, la fecha del acto de apertura económica (referencial) es este 26 y la fecha de adjudicación será el 30 de diciembre.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que “lo que estamos realizando en la Municipalidad es una licitación para tener un show de drones que venga en reemplazo del show pirotécnico y que esté a la altura de lo que esperamos. Este proceso se cierra este 26 de diciembre. Si bien, en el portal ya tenemos varias consultas, varias preguntas, esperamos este mismo 26 saber quién se adjudica el proceso”.

De cualquier modo, el evento se realizará en el estadio municipal Ángel Navarrete Candia. Pero, ¿por qué usar drones? El jefe comunal explicó que “siempre ha estado la tentación de hacer alguna modificación al show pirotécnico, ante la nueva presencia de comunidades neurodivergentes, quienes manifiestan las complicaciones que genera un show pirotécnico, además, de agrupaciones animalistas que nos hacen ver la preocupación y la necesidad de generar una alternativa que sea sustentable, que no tenga un impacto negativo con el medio ambiente y que, además, permita que la fiesta de Año Nuevo no sea sólo para algunos, sino para todos, que tenga un enfoque inclusivo”.

La propuesta contempla un espectáculo con drones de aproximadamente 12 minutos, tiempo similar al de los fuegos artificiales que se exhibieron en años anteriores.

El alcalde Valenzuela agregó que "nuestra intención es hacer del 31 de diciembre una fiesta inclusiva, donde la población neurodivergente y aquellos que tienen mascotas puedan ser parte y no por los ruidos elevados se marginen de esta especial celebración. También pensamos en el hospital, el show va a tener un giro dando la espalda a la población del hospital para no molestar, va a terminar a las 3 de la madrugada y más de 50 guardias son los que van a estar dispuestos para que sí o sí el 31 de diciembre tengamos una fiesta como corresponde".

LAS DUDAS DE LOS CONCEJALES

El concejal Danilo Sandoval sostuvo que “los tiempos legales se nos vinieron encima y, en vista y considerando estos tiempos, el Alcalde tomó una decisión audaz, que es levantar una licitación de $33 millones para un show de 100 drones. Me preocupa bastante que el show pueda estar a la altura de lo que la gente de Limache quiere”.

Según el edil independiente (pero que en la última elección fue respaldado por la UDI y Evópoli), “es una alternativa ambiciosa, la encuentro bien en cuanto a generar cambios, no me parece mal, pero me preocupa la baja inversión, me preocupa que la improvisación nos pueda pasar la cuenta. Pero, a la vez, aplaudo que el Alcalde haya tomado una decisión rápida en pos de salvar la fiesta de Año Nuevo”.

Sandoval manifestó también una preocupación adicional: “La licitación tiene dentro de sus bases, en la parte técnica se indica que sólo a mil metros se asegura visibilidad y eso quiere decir que la fiesta será sólo para la gente que vaya al estadio y sus alrededores y la gente de Limache que antes veía los fuegos artificiales desde su casa, hoy día, para poder disfrutar de este show va a tener que acercarse al Estadio. Tenemos un problema con el tema del Estadio, porque está en un punto neurálgico de la comuna, no tiene los mejores accesos. La evaluación final la haremos a comienzos de 2025 y espero que sea una fiesta agradable”.

Por su parte, el concejal de la UDI, Alexis Ahumada, indicó también su preocupación frente al poco tiempo que hay entre la fecha de cierre de la licitación y el espectáculo. “Personalmente, no creo que vamos a alcanzar a llegar a la licitación por los tiempos. Estamos muy ajustados”.

En tanto, el edil socialista Álvaro Zamora señaló que “en general, la idea de cambiar los fuegos artificiales por drones fue vista positivamente por el Concejo Municipal. Ahora, la situación de los fuegos artificiales se da en un contexto de complicaciones respecto de las autorizaciones y la incertidumbre de hacer una licitación que, finalmente, no pudiera llegar a destino, porque en principio teníamos el proceso de tramitación para una licitación el lunes, ya los plazos no nos cuadrarían y el Alcalde presentó la propuesta de generar algo distinto con los drones”.

De igual forma, aseveró que “es una opción que debemos asumir, entiendo que, además, había situaciones complejas con el tema del hospital, de la población que está en el entorno del estadio también sufre con las actividades que se realizan allá, por lo tanto, la bulla, temas de delincuencia, afectan tanto al hospital como al sector, por lo tanto, creo que es una oportunidad, lo veo de manera positiva y respecto al tema de inclusión, es una posibilidad de mejorar las condiciones y podamos celebrar de mejor manera el Año Nuevo”.

De adjudicarse alguna empresa la licitación, sería el primer show de drones que se confirma en la provincia del Marga Marga para Año Nuevo.

PURANOTICIA