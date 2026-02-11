Líder de peligrosa banda «Los Farfán» fue detenido tras denuncia por disparos en la vía pública de Cartagena

Click acá para ir directamente al contenido
Por instrucción del fiscal de turno, el sujeto fue puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. Tras la formalización, el Juzgado decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

Miércoles 11 de febrero de 2026 19:01
Carabineros detuvo a un sujeto identificado como el presunto líder de la banda delictual conocida como “Los Farfán”, luego de un procedimiento originado por disparos injustificados registrados en el sector de la Estación, en la comuna de Cartagena, al sur de la región de Valparaíso.

De acuerdo a los antecedentes policiales, personal uniformado realizaba patrullajes preventivos en el sector tras recibir denuncias por disparos, cuando detectaron la presencia de un hombre que, al advertir la presencia policial, huyó de manera inmediata.

Tras un seguimiento, los funcionarios lograron darle alcance y detenerlo. En medio de la huida, el individuo dejó caer al suelo un arma de fuego tipo pistola, la que mantenía su cargador y cuatro municiones en su interior.

Según se informó, el imputado mantenía una medida cautelar de privación de libertad parcial al momento de su detención.

Por instrucción del fiscal de turno, el sujeto fue puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. Tras la formalización, el Juzgado decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

La investigación continuará para determinar eventuales responsabilidades adicionales y la posible vinculación del detenido con otros hechos delictuales en el sector.

