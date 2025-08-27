Líder de «Los Alemanes» suma 35 años de condenas como autor de tráfico de drogas y secuestro agravado en Villa Alemana

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Daniel Segundo Allende Castro, líder de la banda delictual «Los Alemanes», a sufrir las penas de 15, 12 y 8 años de presidio efectivo, como autor de los delitos consumados de tráfico de drogas agravado, secuestro agravado e infracciones a la Ley de Control de Armas, ilícitos perpetrados entre agosto de 2022 y enero de 2023, en Villa Alemana.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Cristóbal Lira (presidente), Felipe Ortiz de Zárate y Claudio Espinoza (redactor)– condenó además a José Ignacio Tapia Allende y Jorvic Antonio Méndez Porras a cumplir las penas respectivas de 12 y 11 años de presidio efectivo y el pago de multas de 50 y 40 unidades tributarias mensuales, como autores del delito consumado de tráfico de drogas agravado.

Asimismo, el tribunal condenó a Lucky Alberto Enrique Gary Pizarro y Cristopher Eduardo Aguirre Uribe, a la pena de 5 años de presidio como cómplices del delito consumado de secuestro, perpetrado entre el 1 y el 6 de enero de 2023, en el caso de este último sentenciado con cumplimiento bajo libertad vigilada intensiva.

En la sentencia se aplican, además, a los condenados Allende, Tapia y Méndez, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las respectivas condenas, y a multas de 100, 50 y 40 unidades tributarias mensuales, respectivamente, a cada uno de ellos. Mientras que a los condenados Gary y Aguirre se les impusieron las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, mientras duren sus condenas. Para todos los condenados se decretó el pago de las costas de la causa.

Finalmente, el adolescente G.K.D.M. deberá purgar la sanción unificada de cinco años de libertad asistida especial, como autor de los delitos consumados de tráfico de drogas agravado, secuestro agravado, microtráfico y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, ilícitos perpetrados entre agosto de 2022 y enero de 2023.

"Reflexionando sobre los criterios de determinación de la pena de la Ley N°20.084, estiman estos sentenciadores que la sanción más idónea a efectos de fortalecer el respeto por los derechos y libertades de las personas, así como sus necesidades de desarrollo e integración social, y habiendo sido en todo caso ya previamente sancionado el mismo sentenciado por delitos de la ley de armas y drogas, lo es en el presente caso, la sanción de libertad asistida especial la que, en todo caso y considerando especialmente una mayor gravedad de los ilícitos conocidos en este litigio –especialmente aquel de secuestro– es que el tiempo de vigilancia y sujeción al programa de fortalecimiento lo será en el máximo legal de cinco años que prevé la mentada normativa especial”, razonó el tribunal respecto al condenado adolescente.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas de los condenados mayores de edad para determinar su huella genética y su incorporación al registro nacional de ADN de condenados. Por último, se decretó el comiso y destrucción de la droga, armas y municiones incautadas, y el comiso de tres vehículos también incautados en el procedimiento.

LOS SEIS HECHOS

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, estos hechos:

Hecho 1: Desde 2021, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una serie de pesquisas sobre un grupo de personas que –según denuncias– se dedicaban a ingresar al país altas cantidades de droga. A través de vigilancias e interceptaciones telefónicas, fue posible establecer que un grupo de cuatro personas –Claudia Osses, Juan Rodríguez, Jorge Lewis y Alexis Galleguillos– ya sentenciadas en un juicio oral previo, coordinaban en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué el transporte de esas sustancias. El 31 de julio de ese año, en un control vehicular policial en la Ruta 68, fueron sorprendidos Rodríguez, Lewis y Galleguillos transportando más de 260 kilos de cocaína líquida, siendo dirigidos por Osses. Tras ser detenidos por este hallazgo, se autorizó judicialmente el ingreso a tres inmuebles en las comunas Viña del Mar y Quilpué, donde se incautó más de $216 millones, US$ 4.700, una máquina para contar dinero, teléfonos móviles, cuatro vehículos de alta gama, 40 gramos de droga (cocaína y marihuana), cartuchos balísticos y una balanza.

Hecho 2: El 24 de agosto de 2022, se detuvo en un domicilio de la población Glorias Navales, en Viña del Mar, personal policial detuvo a Valentín Vargas y Martín Castro, tras hallar en dicho lugar 50,450 kilos de cocaína, 20 litros de ácido muriático, 25 kilos de bicarbonato y 5 kilos de soda cáustica. Droga que fue incautada junto con un automóvil, teléfonos móviles y dinero.

Hecho 3: El 26 de agosto de 2022 personal de la Policía de Investigaciones allanó los inmuebles utilizados por la agrupación delictiva “Los Alemanes”, liderada por Daniel Allende Castro y cuyos miembros, José Ignacio Tapia Allende, Jorvic Antonio Méndez Porras y G.K.D.M. se dedicaban a la guarda y venta ilegal de droga en domicilios de la población Marcelino Champagnat de Villa Alemana. Tras el ingreso de la policía con orden judicial a los distintos domicilios, en el operativo se detuvo a Piero Allende Castro, José Ignacio Tapia Allende, Jorvic Antonio Méndez Porras, G.K.D.M. y Jesús Contreras Parra, quienes por órdenes de Daniel Allende Castro guardaban y poseían para el tráfico 1,632 kilos de cocaína base, 8,10 gramos de éxtasis y 8 gramos de cannabis. Además, se incautó en los domicilios un teléfono celular, tres vehículos y equipos de comunicación radial.

Hecho 4: Entre el 1 y el 6 de enero de 2023, Daniel Allende Castro privó de su libertad a su expareja, con el objetivo de que ella le revelara la identidad de un sujeto con quien habría estado comenzando una relación, y la trasladó contra su voluntad por distintos sitios de Villa Alemana y Quilpué. En ese período, además de amedrentar a la víctima, Allende Castro le propinó golpes en el rostro y cachazos en la cabeza con una pistola y le propinó múltiples heridas cortantes y punzantes en su cuerpo, calificadas como lesiones menos graves que la inhabilitaron para el trabajo al menos por 28 días. Los acusados G.K.D.M., Lucky Gary Pizarro y Cristopher Aguirre Uribe asistieron a Allende Castro en someter a la víctima: G.K.D.M. trasladó y custodió en el hospital de Quilpué a la víctima, mientras que Gary Pizarro y Aguirre Uribe llevaron a la víctima hasta una propiedad de otro de los acusados en la causa.

Hecho 5: El 9 de enero de 2023, personal policial llegó hasta el domicilio donde se ocultaba Daniel Allende Castro, en Quilpué. Al verse sorprendido, huyó de la propiedad dejando objetos, armamento y municiones operativas que mantenía sin la autorización correspondiente. Al interior del lugar, se encontraron además teléfonos móviles, el cuchillo con el que atacó a su expareja y rastros de sangre de ella.

Hecho 6: El 7 de junio de 2023, durante la tarde, la policía ingresó al domicilio del acusado Cristopher Eduardo Aguirre Uribe en Villa Alemana. En su dormitorio encontraron una bolsa que mantenía 56,53 gramos de cannabis, que tenía oculta al interior de un parlante para su consumo personal.

