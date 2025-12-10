Licitación para validadores electrónicos en micros del Gran Valparaíso recibió cinco ofertas: esperan adjudicar antes de marzo

La División de Transporte Público Regional (DTPR) de Valparaíso, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), realizó la apertura de las ofertas para el concurso público que adjudicará a un proveedor tecnológico el servicio de recaudo electrónico para los microbuses que circulan en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Quintero y Puchuncaví.

Cinco fueron las ofertas recibidas y registradas, las que fueron abiertas por una comisión asignada para confirmar la viabilidad de la documentación requerida para postular a la adjudicación de este importante proyecto que moderniza el sistema.

El ministro (s) de Transportes, Jorge Daza, destacó que "la implementación del recaudo electrónico en estas siete comunas es parte de una gestión mayor que estamos llevando adelante como Gobierno para modernizar el transporte público en regiones, siendo el Gran Valparaíso uno de nuestros proyectos más importantes a nivel nacional, el cual, además, incluye la renovación y operación de cerca de un tercio del total de la flota de la conurbación, con 600 buses de alto estándar, 40% eléctricos, lo que significa que nuestra administración va a dejar un tremendo legado para el desarrollo de la región y, especialmente, para el bienestar de sus habitantes".

En tanto, el seremi de Transportes de Valparaíso, Jean Pierre Ugarte, planteó que "la implementación del pago electrónico no es solo una mejora tecnológica: es un salto regional hacia un transporte público más moderno, seguro e integrado. Con esta licitación, desde Valparaíso hasta Puchuncaví, damos respuesta a una demanda histórica de nuestros usuarios y consolidamos un sistema que por primera vez integrará a siete comunas bajo un estándar común de calidad, acceso y equidad. Es un cambio estructural que prepara a la región para el futuro de la movilidad".

De esta forma, este sistema que se espera adjudicar durante el primer trimestre 2026 permitirá mejorar la experiencia de viaje en el transporte público, potenciando la seguridad al disminuir la necesidad de portar efectivo, permitiendo a su vez que los conductores se dediquen exclusivamente a la conducción de los buses.

Asimismo, las personas mayores, previamente enroladas en el sistema, tendrán acceso a una tarjeta especial que les otorgará el beneficio tarifario que existe por ley. En tanto, los estudiantes podrán usar la TNE, debidamente validada y emitida por Junaeb.

PURANOTICIA