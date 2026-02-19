Licitación del Festival del Huaso de Olmué se cae por error administrativo y municipio reinicia proceso hasta 2032

El reciente proceso de licitación del Festival del Huaso de Olmué fue abruptamente cancelado por la Municipalidad de Olmué tras detectarse un error administrativo en su publicación en Mercado Público. El certamen, que este año tuvo su última edición bajo la producción de Televisión Nacional de Chile (TVN), deberá reiniciar su camino para definir qué canal lo transmitirá hasta 2032.

En enero se había iniciado la licitación del evento, la que —a diferencia de años anteriores— contemplaba una duración de seis años. El canal adjudicatario tendría en pantalla el tradicional festival folclórico hasta 2032. El plazo para presentar ofertas vencía el pasado 16 de febrero, pero este miércoles el proceso fue cancelado.

EL ERROR QUE OBLIGÓ A RETROCEDER

Según lo informado en el decreto alcaldicio publicado en Mercado Público, la licitación fue ingresada erróneamente como una contratación inferior a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cuando en realidad supera las 5.000 UTM, lo que exige un procedimiento distinto.

“Considerando los montos establecidos para efectos de la inversión a realizar en obras de desarrollo y en la inversión a realizar para la producción y transmisión del Festival del Huaso de Olmué por el plazo concesionado, el monto de la contratación supera las 5.000 UTM, razón por la cual debió efectuarse mediante un proceso ‘LR’ (Licitación pública de alto presupuesto), y cumpliendo con los plazos establecidos en el art.46 del Decreto Nº 661/2024”, detallaron desde el municipio.

El documento además recomienda al alcalde de Olmué, Jorge Jil, “la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Tras el revés, el municipio publicó un nuevo proceso de licitación, cuyo cierre quedó fijado para el lunes 23 de marzo de 2026.

INTERÉS EN LA PANTALLA CHICA

Pese al traspié administrativo, el Festival de Olmué mantiene su atractivo para la industria televisiva. De acuerdo con lo informado por The Clinic, varias señales estarían interesadas en adjudicarse el evento.

Entre ellas figura Chilevisión, que este verano ha apostado por la transmisión de eventos masivos durante los fines de semana. Obtener el festival representaría un activo estratégico en su parrilla estival.

En tanto, Canal 13 y Mega evaluarían sumarse a la competencia. Por su parte, TVN buscaría renovar una vez más los derechos del certamen. De lograrlo, el festival completaría 18 años ligado a la señal estatal.

Así, mientras se corrige el procedimiento administrativo, el futuro televisivo del principal evento folclórico del verano chileno vuelve a quedar en suspenso.

