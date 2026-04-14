«Ley Nico Vidal»: Proyecto une a parlamentarios desde la UDI al PC por seguridad en las canchas del fútbol amateur

Un grupo transversal de diputados, junto a familiares de Nicolás Vidal y dirigentes del Club Estrella Roja de Valparaíso, presentaron el proyecto de ley denominado «Ley Nico Vidal», iniciativa que busca establecer un estatuto integral para el fútbol amateur, reconociéndolo como una actividad de interés público y fortaleciendo las normas de seguridad, prevención de la violencia, transparencia y responsabilidad.

La propuesta surge tras el homicidio del futbolista amateur Nicolás Vidal Faúndez, hecho ocurrido el 1 de marzo de 2026 durante la Copa de Campeones en la comuna de San Antonio, hecho que evidenció el vacío normativo existente en torno al fútbol amateur, a diferencia de lo que ocurre con el fútbol profesional.

El proyecto plantea un enfoque integral y no criminalizador, reconociendo el rol social, comunitario y preventivo del fútbol amateur, donde participan más de 900 mil personas en todo el país. Asimismo, establece que la responsabilidad en materia de seguridad debe recaer en las asociaciones y no en los clubes, evitando cargas económicas que puedan afectar su funcionamiento.

Entre sus principales medidas, la iniciativa considera la creación de un Plan Nacional de Seguridad en el Fútbol Amateur y un Registro Nacional del Fútbol Amateur, además de protocolos obligatorios, estándares mínimos de seguridad en recintos deportivos y mayores exigencias en transparencia y rendición de cuentas.

El proyecto fue presentado por parlamentarios de distintos sectores políticos, entre ellos Luis Cuello, Jorge Brito, Marisela Santibáñez, Jaime Bassa, Carlos Carvajal, Hotuiti Teao, Cristian Mella, Sebastián Zamora y Matías Fernández, dando cuenta de un respaldo transversal a una iniciativa que busca proteger el fútbol amateur y fortalecer su rol social en las comunidades.

El diputado Luis Cuello (PC), mocionante del proyecto, señaló que "hemos recogido una propuesta de la familia de Nico Vidal que, a partir de un hecho trágico, que es la muerte de este jugador porteño —de este crimen—, ha levantado una idea. Una idea justa, una idea que recoge el sentido de comunidad, el sentido de lo colectivo, y que es poder erradicar la violencia de las canchas de fútbol amateur".

Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA, también mocionante del proyecto, indicó que "la violencia que nos está ganando el partido tiene que ser reemplazada por las certezas y la responsabilidad de quienes hoy día son los organizadores de estos campeonatos. La vida de Nicolás el 1 de marzo nunca debió partir y no estamos disponibles para aceptar más muertes en el fútbol de barrio, en el fútbol amateur. Las canchas tienen que ser espacios de encuentro para la familia".

Asimismo, el diputado Jaime Bassa (FA) agregó que "en Chile, el fútbol amateur no es una actividad periférica: convoca a cerca de 993 mil futbolistas y se organiza en más de 328 asociaciones locales a lo largo del país. Es, en muchos territorios, una de las principales formas de vida comunitaria. Este proyecto, impulsado por la familia de Nicolás Vidal, no solo responde a una urgencia evidente frente a hechos de violencia que no podemos normalizar, sino que recoge una demanda histórica de quienes sostienen este espacio día a día".

A su vez, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) sostuvo que "la violencia en las canchas de fútbol amateur se combate así, de manera transversal, con diputados de izquierda, derecha y junto a la familia, unidos porque esto le puede pasar a cualquiera. Le pasó a Nicolás Vidal; lamentablemente fue asesinado en la cancha de fútbol amateur y frente a familias que estaban disfrutando del partido. Y, lamentablemente, el Club Deportivo Estrella Roja de Valparaíso pierde a un tremendo jugador, un hermano, un hijo, sobrino y, principalmente, un padre de dos hijos".

Por otro lado, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que "me hago presente acompañando a la familia de Nicolás Vidal y para también levantar la voz fuerte y clara, señalando que el fútbol amateur es parte histórica de nuestros barrios y de nuestros cerros. Tenemos que ser capaces de, con acciones, medidas, leyes y normativas claras, proteger el fútbol amateur. ¿Qué significa proteger el fútbol amateur? Significa tener un plan relacionado con la seguridad que se requiere en los distintos partidos, ser capaces de tener inversión pública, financiamiento para realmente resguardar estos espacios deportivos que son el espacio en donde nuestros niños, niñas y adolescentes ejercen el deporte. Mientras este resguardo no exista, la verdad es que lo que le ha pasado a Nicolás, lamentablemente, va a seguir pasando".

Desde la familia, Andrés Vidal, tío de Nicolás, expresó que "la ley es en apoyo a todas las personas que somos parte del fútbol amateur. Somos comunidad deportiva y esperamos que nosotros tengamos la seguridad de que nuestros hijos, nuestra familia, estén siempre seguros en una cancha de fútbol. Que todos los parlamentarios puedan darnos el apoyo para que esta ley salga y, de una vez por todas, tengamos seguridad para nuestros hijos".

Finalmente, el dirigente del Club Estrella Roja, Patricio Tobar, subrayó que "en primer lugar, agradecer a los parlamentarios presentes, agradecer que hayan tomado la iniciativa que nace desde el club deportivo y desde la familia de Nicolás. Agradecerles a los diputados que tomaron esa iniciativa y la están presentando hoy en el proyecto denominado Ley Nico Vidal. Queremos ser súper claros, queremos que se hagan responsables las personas o las instituciones que se tienen que hacer. Y lo más importante es que, si bien Nicolás no está hoy con nosotros, Nicolás va a vivir siempre en cada cancha del fútbol amateur con esta ley que va a resguardar y va a dar seguridad a nuestros niños y niñas”.

PURANOTICIA