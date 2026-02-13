Levantan prohibición de baño y actividades recreativas en playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

La Seremi de Salud de la región de Valparaíso detalló el estado de las playas que se han visto afectadas por la presencia de fragata portuguesa, indicando que actualmente ninguna playa de la zona se encuentra con prohibición de baño y actividades recreativas en el mar, producto de la presencia de esta especie.

Lo anterior, luego de que este viernes 13 de febrero se levantara la prohibición que desde el domingo regía en cuatro playas de la comuna de Santo Domingo: Marbella, Santa María del Mar, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Sur.

De todas maneras, la Autoridad Sanitaria llamó a la prevención y autocuidado ante la posible presencia de esta especie en las playas que se visitan.

¿QUÉ HACER EN CASO DE UNA PICADURA DE FRAGATA PORTUGUESA?

La fragata portuguesa se distingue por poseer un flotador de hasta 20 centímetros y tentáculos de hasta 20 metros de largo. En cada centímetro cuadrado hay más de un millón de elementos urticantes.

Si se está frente a una fragata portuguesa, es importante no bañarse ni jugar en el agua, nunca tocar a esta especie, ni en el mar ni en la playa, ya que son tóxicas incluso estando muertas. Si se camina por la arena en su presencia, es importante protegerse con sandalias o zapatillas.

En caso de picadura de una fragata portuguesa, se sentirá un dolor intenso (como una quemadura) y enrojecimiento. Se debe lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos (si estos son visibles) raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

No debe aplicar agua dulce, tampoco frotar ni raspar la piel con arena o toallas. Asimismo, si se dispone de vinagre blanco doméstico, puede usarlo sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta.

Si los síntomas o malestares continúan luego de aplicar las medidas antes recomendadas diríjase a la red asistencial. También se encuentra disponible Salud Responde al 600 360 7777.

