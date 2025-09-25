Leopoldo Moreno: "La seguridad de Viña no puede quedar entrampada en disputas políticas"

El abogado y candidato a diputado por el Distrito 7, Leopoldo Moreno Contardo, valoró la determinación de la Contraloría Regional que ordenó repetir la votación sobre la licitación de cámaras de televigilancia en la comuna, pero criticó la falta de coordinación en el manejo de un tema de alto impacto ciudadano.

“Viña está viviendo una crisis de seguridad que golpea día a día a los vecinos. Por eso es inaceptable que un tema tan importante como la instalación de cámaras de televigilancia siga entrampado en disputas políticas y abstenciones sin fundamentos. La ciudadanía necesita acuerdos y resultados, no excusas”, señaló Moreno.

El candidato agregó que se requiere responsabilidad y compromiso real de parte de las autoridades, ya que “no puede ser que tengamos concejales que ni siquiera saben cómo corresponde abstenerse, y que se escudan en lealtades políticas en vez de cumplir su rol fiscalizador. Como abogado y conocedor de materias de seguridad, hago un llamado a la alcaldesa y a los integrantes del Concejo Municipal a tratar estos temas con altura de miras. La seguridad de los viñamarinos tiene que estar primero”.

Leopoldo Moreno enfatizó que el sistema de televigilancia no es un detalle administrativo, sino una herramienta clave para prevenir y resolver hechos delictuales: “Los vecinos merecen calles seguras y familias tranquilas. Esa es la prioridad”.

Por tal motivo indicó que esperaba que este viernes cuando se abordé en el Concejo Extraordinario nuevamente la propuesta se vote pensando en el beneficio de los habitantes de Viña del Mar.

