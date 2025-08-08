Leonardo Contreras deja atrás rencillas con Francisco Chahuán y le pide ir como Diputado: "Su experiencia es un elemento esencial"

La posibilidad de que el senador Francisco Chahuán compita por el Distrito 7 de la Cámara de Diputados en la región de Valparaíso ha remecido a la interna de Renovación Nacional (RN) en la zona, logrando que incluso históricos opositores a la gestión del legislador en la testera del partido comiencen a mostrarse a favor de esta candidatura.

Pero antes de detallar esta historia, vale recordar que el abogado de profesión no puede buscar la reelección en la Cámara Alta debido a los límites establecidos en la reforma constitucional de 2020, la cual autoriza hasta dos periodos senatoriales consecutivos, plazo que vencerá el 11 de marzo de 2026. Así es como se ha abierto la posibilidad de que pueda competir por la Cámara Baja, tal como ejerció entre 2006 y 2010.

En primera instancia, este posible movimiento no gustó a todos. Pero con el resultado de algunas encuestas, sumado al trabajo desempeñado en pro de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, algunos antiguos detractores al trabajo de Chahuán como presidente regional y nacional de RN comenzaron a ver con buenos ojos la posibilidad de que asegure al menos un cupo para el partido en el Distrito 7.

DESTACA SU LEALTAD

Tal es el caso de Leonardo Contreras, abogado y concejal de Valparaíso, quien reconoció a Puranoticia.cl que desde que vio la actitud que el Senador ha tenido en favor de la campaña de Matthei, su postura ha ido cambiando y ha comenzado a destacar su lealtad con el proyecto a La Moneda que lidera la militante de la UDI.

"Yo, dentro de Renovación Nacional, nunca he sido una persona cercana al senador Chahuán. Siempre he estado en el bando contrario y he sido bastante crítico, sobre todo en la conducción interna que tuvo en RN. Fui oposición, tanto a su presidencia regional como a su presidencia nacional, y no he tenido nunca una cercanía con él. Además, en la última semana también he sido muy crítico cuando empezó a sonar la posibilidad de que él fuera candidato a Diputado", comenzó diciendo el edil porteño.

No obstante a aquello, planteó que "he estado viendo cuál ha sido su actitud, particularmente frente a la candidatura de Evelyn Matthei, y el senador Chahuán hoy día ha demostrado –por sobre lo que yo pensaba o la imagen que tenía de él– un tremendo valor, que es muy escaso en política, que es la lealtad. Y creo que esa lealtad –que no he visto en otras personas, particularmente en el diputado Andrés Celis– hacen en mí que se genere una confianza con el senador Chahuán", prosiguió.

Bajo este contexto electoral que vive tanto Renovación Nacional como la derecha, en general, Contreras pidió que Chahuán traspase "su aporte desde la experiencia y de la capacidad que tiene de despliegue en el territorio, que lo hacen un elemento esencial para que tengamos un buen resultado en el Distrito 7, considerando que con Samira Chahuán y Ruggero Cozzi tengo una relación de amistad, a diferencia de Chahuán, con quien no tengo más que pertenecer al mismo partido".

CRÍTICAS A CELIS

Consultado por Puranoticia.cl acerca de si este cambio de opinión no obedecía sólo a un cálculo político, el abogado de profesión sostuvo que "esto también va vinculado con la candidatura de Evelyn Matthei, que necesita un refuerzo territorial y, lamentablemente, el legado de nuestro diputado y de las diputaciones de derecha en el Distrito 7 son lamentables. El legado de los diputados Hotuiti Teao, Andrés Celis y Luis Sánchez es haber perdido la elecciones en las comunas más grandes del distrito, que son Concón, Viña del Mar y Valparaíso, situación que estoy seguro que no hubiese pasado con un despliegue territorial de un Diputado como el senador Chahuán".

"Entonces, no solo me genera la confianza con la lealtad, sino que también me genera la seguridad de que vamos a tener un candidato desplegado por la candidata Matthei, como corresponde, para revertir esta situación deplorable en la cual nos han dejado los tres diputados que tenemos", continuó expresando Contreras.

Momento seguido, el Concejal RN de Valparaíso enfocó sus dardos nuevamente en el diputado Celis, quien posiblemente hará dupla con Chahuán en la Elección Parlamentaria. "El compañero de fórmula es algo que tiene que definir el partido. Se aprobaron ciertos nombres y si hay alguna modificación, nosotros en RN tratamos de ser lo más respetuosos posible de la opinión de las bases territoriales, de los tres distritos electorales internos que componen el Distrito 7, y creo que habría que hacer un nuevo pronunciamiento antes del 18 de agosto, cuando se cierra la lista".

"Creo que después de la conducta errática que ha tenido Andrés Celis en el último año, donde renunció a RN para buscar un cupo senatorial en la UDI y cuando eso no le resultó volvió a RN donde tenía el cupo asegurado a la Diputación. Yo tengo mis reservas con esa candidatura. Creo que las bases se tienen que pronunciar porque la regla de 'el que tiene mantiene' se refiere a aquellos parlamentarios que han sido fieles y leales, como lo ha sido el senador Chahuán en esta pasada", afirmó.

SAMIRA CHAHUÁN

La posible candidatura de Francisco Chahuán podría complicar las aspiraciones electorales de su sobrina, Samira Chahuán, cuyo nombre había sido priorizado por RN para competir por el Distrito 7 de la Cámara de Diputados. Y como a pocos les gusta la idea de que haya dos Chahuán en la lista, se ha propuesto que la ex directora del Injuv pueda competir por un escaño en el Distrito 6, del interior de la región de Valparaíso.

Así lo dio a conocer Leonardo Contreras, quien señaló a Puranoticia.cl que "Samira tiene una identidad territorial con La Calera, no sólo por haber nacido y haberse criado allá, sino que mantiene también un nexo con el club identitario, que es Unión La Calera, pero también tiene un trabajo territorial a partir de su experiencia laboral en la Fundación Pacto Social, con un gran despliegue en Valparaíso, que la ha llevado también a arraigarse acá. Pero obviamente tiene un mayor arraigo con la zona interior".

A eso agregó que "hay algunos números, algunas encuestas que nosotros manejamos, que la posicionan mucho mejor en el Distrito 6 que en el Distrito 7, pero eso también tendrá que ser una decisión de ella. Obviamente que tener a dos candidatos con el mismo apellido, sumado a la connotación eventual –aunque no sea así– de nepotismo, podría ser mal mirado por la ciudadanía".

El segundo priorizado por RN en el Distrito 7 es el ex convencional Ruggero Cozzi, de quien el edil porteño subrayó que "sus números cambiarán cuando haya certeza y hoy día, ante la incerteza de si va o no va (...) obviamente hace que no haya un despliegue superior y, por lo tanto, eso va a limitar el posicionamiento del candidato. Pero Ruggero tiene experiencia en el Distrito 6 como convencional, donde se le puso a última hora como candidato y logró integrar ese ente con un resultado exitoso. Entonces ya hay una experiencia electoral por parte de Ruggero, contra todo pronóstico, y yo confío bastante en que va a tener un buen desempeño en las elecciones".

PURANOTICIA