“Legitimación de la corrupción”: Diputados de Valparaíso critican retiro de Ley de Pesca y acusan intento de mantener «Ley Longueira»

Una serie de reacciones trajo consigo el retiro de tramitación, por parte de la Subsecretaría de Pesca, del proyecto de Ley General de Pesca, ingresado durante la administración de Gabriel Boric, y con el objetivo de "someterlo a estudio".

Específicamente, el retiro se justificaba en la intención de "someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento, y no desecharlo en su totalidad", explicando que esto permitiría "su tramitación y eventual implementación en plazos más acotados".

De igual forma, la entidad de Gobierno sostuvo que esperan mantener distintas instancias de diálogo para sus mejoras, como comités de manejo, comités científicos, consejos zonales de pesca y consultas al Consejo Nacional de Pesca.

No obstante a esta situación, parlamentarios de la región de Valparaíso salieron al paso de la decisión adoptada por el Gobierno de Kast y criticaron duramente la medida, recordando especialmente la tramitación y aprobación de la «Ley Longueira».

El diputado por el Distrito 7 de Valparaíso y expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (Frente Amplio), señaló que la ley aprobada en el mandato de Sebastán Piñera es "la mayor vergüenza de la política chilena", recordando que incluso "terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción".

Asimismo, el parlamentario de oposición planteó que "para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país. Este trabajo no se puede echar por la borda. La pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles, sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca".

Por su parte, el diputado del PC por el mismo distrito de Valparaíso, Luis Cuello, subrayó que la decisión de la Subsecretaría de Pesca es un golpe bajo que "echa por tierra un proceso participativo que consistió en diálogos en las caletas con los pescadores".

También enfatizó que, "sin dudas, esta es una especie de legitimación de la corrupción, porque en definitiva lo que se obtiene como resultado con el retiro de este proyecto de Ley de Pesca es que se mantiene la «Ley Longueira»".

Finalmente, el senador Diego Ibáñez (FA) analizó lo ocurrido diciendo que el Gobierno "definitivamente no quiere cooperar, no quiere hacerse parte de la solución, sino parte del problema", agregando que "no es de extrañar que terminen retirando una legislación que lo que hicieron durante todo el proceso fue boicotearla".

"El diputado Bobadilla presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación de este proyecto, y hoy no resulta extraño que se sumen al problema y no a la solución. Este es un proyecto de ley que quiere reemplazar una ley actual que terminó con un senador preso, que fue aprobada en base a coimas", sentenció.

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