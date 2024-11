¿Lecciones aprendidas del megaincendio? Diputados de Valparaíso critican falta de implementación de medidas tras nuevos focos 

12 incendios forestales se produjeron de manera simultánea en distintas comunas de la región de Valparaíso durante la tarde de este martes 12 de noviembre, emergencias que mantienen en Alerta Amarilla a toda la zona continental y con Alerta Roja a las comunas de Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana e Hijuelas.

Siete alertas SAE se activaron en el marco de estos siniestros forestales, los cuales consumieron una vivienda en el marco del incendio denominado «Los Molles», en el límite de Quilpué y Villa Alemana. De igual forma, se ha detenido a cuatro personas como presuntos iniciadores de fuego en Valparaíso, Santo Domingo e Hijuelas.

Considerando que por tres meses estuvo sesionando una Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio registrado el 2 y 3 febrero en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Puranoticia.cl tomó contacto con diputados de la región de Valparaíso que conformaron dicha instancia legislativa para conocer básicamente si, a su juicio, se aprendieron –o no– las lecciones de aquella tragedia.

Uno de los más críticos, principalmente de la Municipalidad de Viña del Mar, fue el diputado Luis Fernando Sánchez, quien señaló que "es preocupante que ya estemos viendo incendios en distintos puntos de la región y todavía no llegamos al verano. Es evidente –y ya nos lo confirmó la Municipalidad de Viña del Mar– que no han hecho labores de prevención. La Municipalidad no contrató dotaciones extra para hacer estas tareas. Están con el personal de siempre".

De igual forma, el parlamentario del Partido Republicano sostuvo que "tampoco han sido capaces de transparentar los trabajos que han hecho, dónde los han hecho y cuánta gente han destinado a eso. Eso demuestra que la pega no se ha hecho y estamos tan expuestos como el año pasado. Estoy muy atento a estas situaciones. Seguimos presionando a las autoridades municipales para que hagan su trabajo y, por supuesto, también evaluando acciones legales por su incompetencia".

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao comentó a que "la información sobre incendios intencionales en la región, que llevó a la detención de cuatro personas, nos pone en alerta sobre una situación de gran gravedad. Tras el incendio del 8 de noviembre en El Olivar, los damnificados denunciaron que las medidas preventivas siguen siendo insuficientes: no hubo desmalezamiento adecuado, faltaron grifos y se careció de un plan de evacuación adecuado. Esto demuestra que, pese a los trágicos incendios de febrero, en los que 137 familias perdieron sus hogares, las lecciones aún no se han aprendido y los vecinos siguen expuestos a riesgos".

"Aunque no podemos fiscalizar directamente a las municipalidades, solicitaremos informes sobre los trabajos de desmalezamiento en El Olivar, ya que hemos visto evidencia de que son los propios vecinos quienes intentan prevenir incendios en la zona. A nivel ministerial, fiscalizaremos al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Agricultura para asegurar el desmalezamiento en puntos críticos, como el Jardín Botánico y la ruta 64CH, zonas fundamentales para la prevención de siniestros. No es aceptable que, ad portas del verano, el plan de emergencia de la Alcaldía aún no esté aprobado por Senapred", agregó el legislador independiente cercano a Evópoli.

En tanto, el diputado Andrés Celis planteó que "han pasado cerca de ocho meses y nuevamente se está incendiando parte de Quilpué y Viña. Hay Alerta Roja, se ha tenido que evacuar y Senapred no sabe cómo responder. Pero lo más curioso y peligroso, desde mi punto de vista, es que pareciera que las autoridades están más preocupadas de ver quién será el nuevo Delegado Presidencial. Aquí tenemos al Partido Comunista y al Frente Amplio peleándose por quién va a tomar el cargo".

"Yo me pregunto: ¿Por qué no se ha podido responder a tiempo con este incendio? ¿Por qué faltan insumos? ¿No se ha coordinado de la forma que corresponde? O bien, porque aquellos que están obligados a ponerse de acuerdo sobre quién tiene que coordinar esto, están más bien preocupados políticamente de quién va a ser el nuevo Delegado Presidencial", continuó el legislador independiente (ex RN).

Por el lado del oficialismo, quien presidió la CEI del Megaincendio fue el diputado Tomás Lagomarsino, quien comentó a Puranoticia.cl que "los 11 focos de incendio que tuvimos en la región de Valparaíso nos demuestran lo importante que es implementar las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión investigadora del megaincendio. Ya estamos en la temporada forestal de este periodo 2024-2025 y necesitamos que estas recomendaciones no solamente hayan sido recibidas por el Ejecutivo, sino que sean derechamente implementadas".

Sobre este punto, el representante del Partido Radical precisó que "el carro de primer ataque sea adquirido, que los dos drones de observación también sean adquiridos, recursos que están esperando hace muchos años, entre tantas otras recomendaciones. Necesitamos un despliegue real y concreto del Ejecutivo en materia forestal en la región. No puede pasar inadvertido lo que pasó el 2 de febrero y tienen que haber no sólo lecciones aprendidas, sino también implementadas".

Luego, la diputada Carolina Marzán expuso que "volvieron a sonar las alarmas de incendio en los celulares de muchas familias, a quienes trajo el recuerdo de una pesadilla que aún no termina y que es el megaincendio de febrero, con 12 focos de incendio en la región de Valparaíso. Esto es profundamente preocupante, ya que aún no comienza la temporada estival y hay una familia que ha perdido sus bienes, pero además el daño provocado a la flora y fauna es tremendamente doloroso".

Además, la congresista del PPD recordó que "producto de la comisión investigadora de incendios se entregaron muchas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones, como continuar el trabajo preventivo de manera transversal, estar atentos y generar medidas de educación, sobre todo el trabajo de las autoridades en terreno para concientizar sobre las acciones que hay que realizar para evitar los incendios, porque esta es una tarea permanente y no circunscrita a una época del año".

Finalmente, el diputado Diego Ibáñez comentó a Puranoticia.cl que "frente a los incendios en la región de Valparaíso, es muy importante que el Gobierno duplique los esfuerzos en la atención de la salud mental de las familias damnificadas. Es natural que los niños, niñas y adolescentes que sufrieron las consecuencias del siniestro hoy puedan tener a su disposición duplas psicosociales de psicólogos-psiquiatras para atender este temor que emerge producto de los nuevos focos que hemos visto".

Por otro lado, el parlamentario del Frente Amplio también pidió "avanzar rápidamente en lo que es la Ley de Incendios, para que se puedan otorgar facultades al Estado, a los municipios y al Servicio Nacional Forestal para que puedan generar los cortafuegos. Hoy, el Municipio de Quilpué ofició a cerca de 140 propietarios privados para que generen los cortafuegos y, lamentablemente, hoy la ley no permite al Estado ingresar a predios privados y generar todos los planes de control necesario en los bordes de los centros urbanos para que no se amenacen las viviendas por incendios forestales. Ese proyecto de ley prácticamente va a cumplir un año en el Senado y el avance depende también que el Estado tenga más herramientas para combatirlos".

