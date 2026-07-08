¿Le llega la hora a Iván Poduje? Diputado Venegas impulsará interpelación por retrasos en la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué

El reconocimiento del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de que no alcanzará a cumplir el plazo de 15 meses que él mismo fijó para completar la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, continúa generando repercusiones políticas. Luego que el secretario de Estado admitiera que esa meta no podrá concretarse, aunque insistiera en que las obras finalizarán durante la actual administración de Gobierno, desde la oposición ya comenzaron a surgir acciones para exigir explicaciones formales sobre el proceso.

En ese contexto, el diputado Nelson Venegas anunció que propondrá a la bancada del Partido Socialista (PS) impulsar una interpelación en contra del titular del Minvu, con el objetivo de que comparezca ante la Cámara de Diputados para responder las interrogantes que, a su juicio, existen en torno a la reconstrucción.

Cabe recordar que la admisión de Poduje se suma al incumplimiento del compromiso que asumió en marzo pasado, cuando aseguró a familias damnificadas que las denominadas "inhabilidades" para acceder a subsidios habitacionales serían resueltas en dos semanas, plazo que finalmente tampoco se cumplió.

Frente a este escenario, el parlamentario socialista por el Distrito 6 de Valparaíso sostuvo en entrevista con Puranoticia.cl que "la interpelación es una excelente herramienta, la cual permite que él diga cuál es su versión de los hechos. Esa es la gracia. Yo me enteré por la prensa, a través de ustedes, de Puranoticia.cl. Entonces no es posible, si nosotros somos el órgano fiscalizador. Nosotros no somos fiscalizadores porque se nos ocurrió, sino que porque la gente nos eligió para ese rol. Y la mejor herramienta que podríamos tener, es la interpelación y la Comisión Especial Investigadora".

En esa línea, Venegas confirmó que buscará instalar esta discusión al interior de su colectividad, indicando que "es una herramienta que puede ser utilizada, que creo que debería ser utilizada. Yo la voy a proponer dentro de la bancada del Partido Socialista para que la analicemos porque creo que efectivamente ha llegado el momento que dé respuestas y que dé respuestas al Congreso porque –insisto– siempre uno lo ve a él en las pantallas, en terreno, con los bototos sucios y, claro, así es bonita la cosa, es muy popular hacer esas cosas, pero lo que tiene que hacer es contestar seriamente respecto de las cuestiones que efectivamente está realizando".

La interpelación es uno de los mecanismos de fiscalización que posee la Cámara de Diputados para exigir explicaciones a un ministro de Estado sobre materias relacionadas con el ejercicio de su cargo. A diferencia de una acusación constitucional, este instrumento no busca destituir a una autoridad, sino que obliga al secretario de Estado en cuestión (en este caso a Poduje) a comparecer ante la Sala para responder un cuestionario formulado por un diputado designado para ello.

Asimismo, explicó que una eventual interpelación permitiría que el ministro "pueda explicar y sin que lo haga como lo hace con la gente, a quienes termina siempre gritándoles. A nosotros no nos va a poder hacer eso porque no somos un programa de televisión ni «Sin filtro». Entonces aquí va a tener que institucionalmente entregar las respuestas respecto de las preguntas que nosotros le formulemos. Y la gracia de la interpelación es que después se firman y se generan proyectos de resolución donde cada una de las bancadas, por ejemplo, presenta proyectos de resolución tratando de hacer recomendaciones respecto de cómo se debería dirigir este tema".

El diputado también amplió sus cuestionamientos hacia el Ejecutivo, asegurando que las expectativas generadas por el actual Gobierno respecto de la reconstrucción no se han traducido en resultados concretos. Sobre este punto, manifestó que "la gente que votó por Kast y sus ministros era porque la crítica era contundente e iba a haber una solución. Pero resulta que no hay ninguna solución porque aquí hay problemas que son estructurales y que tienen que ver con los permisos, que tienen que ver con los títulos de dominio, que tienen que ver con muchos factores".

Finalmente, el representante del interior de la V Región recordó que el propio Poduje había comprometido públicamente dejar el cargo si no cumplía las metas que se fijó al asumir el Minvu. En ese contexto, sostuvo que "esto atenta contra la confianza pública y hace que después toda la gente siga creyendo en lo que efectivamente ya cree: que los políticos mienten. Y cuando los políticos mienten decae el sistema. Y respecto de que iba a renunciar si es que no cumplía con esas metas, tal como lo dijo públicamente... bueno, tiene que cumplir con su palabra. Así de simple".

De esta manera, las declaraciones del diputado Nelson Venegas abren un nuevo flanco político para el ministro Iván Poduje, luego de reconocer que no cumplirá el plazo que él mismo comprometió para la reconstrucción tras el megaincendio. Ahora será la bancada del Partido Socialista la que deberá analizar la propuesta de interpelación, en un escenario donde los damnificados siguen esperando soluciones.

PURANOTICIA