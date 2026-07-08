Laura González jura como nueva Concejal de Quilpué: "Emocionada, ansiosa y feliz"

En una sesión marcada por la emotividad y el cumplimiento de las disposiciones legales, Laura González Navarro juró oficialmente este martes como nueva concejal de Quilpué, luego de que el Tribunal Electoral Regional (TER) ratificara el procedimiento para cubrir la vacante generada tras el fallecimiento del concejal Daniel Raab Camalez.

La incorporación de la nueva autoridad se realizó conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, normativa que dispone que, ante el fallecimiento o cese de funciones de una autoridad en ejercicio, el cargo debe ser ocupado por el candidato de la misma lista electoral que haya obtenido la mayor votación popular en la elección correspondiente.

Con el juramento de González, el Concejo Municipal de Quilpué vuelve a quedar integrado en su totalidad, permitiendo restablecer el funcionamiento pleno del cuerpo colegiado. Esta reincorporación resulta relevante para agilizar la toma de decisiones estratégicas para la comuna, entre ellas la aprobación del presupuesto municipal, proyectos de alto impacto social, iniciativas en materia de seguridad pública y el desarrollo urbano local.

A través de sus canales oficiales, González expresó su satisfacción por asumir este nuevo desafío en la región de Valparaíso, señalando que ya es "oficialmente concejal de mi querida ciudad del sol".

"Emocionada, ansiosa y feliz de comenzar con este tremendo desafío. Gracias por esta oportunidad", concluyó la nueva autoridad, quien ya se encuentra integrada formalmente a las comisiones de trabajo de la comuna.

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