Latorre y batalla por el Senado en Valparaíso: "Eso de 'el que tiene, mantiene' es un criterio, pero lo importante es construir un diseño"

A pesar de que en la política partidista del país se suele utilizar el mecanismo electoral de "el que tiene, mantiene", lo cierto es que en el Frente Amplio (FA) pareció –en primera instancia– no querer aplicarse con el senador Juan Ignacio Latorre, quien quedó ciertamente relegado en la discusión de la Elección Parlamentaria, donde los nombres de los diputados Diego Ibáñez y Jorge Brito parecían ser los únicos que competirían por un escaño en la Cámara Alta en representación de la región de Valparaíso.

No obstante, una vez pasadas las contiendas comunales y regionales de octubre y noviembre de 2024, finalmente el único Senador del FA en ejercicio se decidió y comunicó –primero a la directiva regional, luego a la mesa nacional y finalmente a la prensa– que estaba dispuesto a buscar la reelección en la Cámara Alta. Así también lo ratificó el legislador en conversación con «La Entrevista» de Puranoticia.cl.

"Yo mismo había dado un periodo en el que el partido me preguntaba si estaba disponible para ir a la reeleción y yo me declaraba en reflexión. Fue después del caso «Convenios», que en lo personal me afectó, y me planteé si estar en primera línea o no, si iba a estar disponible a pasar por una campaña, ocho años más en el mismo cargo, era una reflexión que no era automática. Entonces estuve varios meses en esa reflexión, donde el partido me preguntaba (...). Luego me decidi, esperamos las municipales y que habláramos de las parlamentarias y presidencial después de ese ciclo, donde el balance fue positivo en la región, con Valparaíso, Viña, Concón, Mundaca, concejalías y cores. Por tanto, les dije que estaba dispuesto", expresó Latorre.

También sostuvo que "lo importante es que los proyectos políticos son colectivos, no son de personalismos ni individualismos. Las personas tenemos que estar al servicio de un proyecto colectivo y la orgánica define. Yo no soy dueño del cupo, es el partido quien decide a quien lleva. ¿Qué me motivó? Tengo siete años de experiencia, he pasado por la presidencia de comisiones, me gusta trabajar de manera seria, me gusta estudiar las cosas, me gusta hablar de lo que sé y callo cuando no tengo antecedentes. Entonces pongo mi experiencia a disposición de un ciclo".

Respecto a la eventual disputa interna que se dará con los diputados Ibáñez y Brito para quedarse con el cupo para competir por el Senado, Latorre manifestó respecto a la premisa de "el que tiene mantiene" que "es un criterio, pero lo importante es construir un diseño donde el Frente Amplio maximice sus posibilidades y el progresismo maximice sus posibilidades. Acá en la región somos fuertes como FA, por tanto creo que en una alianza de varios partidos con lista parlamentaria, el Frente Amplio puede decir que tengo dos en el Distrito 7, dos en el Distrito 6, entonces quiero tres cupos en los distritos 6 y 7, y quiero dos cupos en el Senado, por ejemplo...".

Desde la disputa senatorial, Latorre también proyectó lo que podría pasar en la Presidencial, señalando que esta contienda por La Moneda "está abierta, a pesar de que la derecha creía que la ganaba, pero yo creo que podemos disputar un Gobierno progresista y para ello se necesita a parlamentarios que apoyen".

Respecto a cómo se podría definir un candidato que represente a todo el oficialismo en la elección por el Gobierno, planteó que "un buen mecanismo es la Primaria, donde los partidos levanten sus candidaturas y más allá de la persona de la que nos pondremos detrás, es qué programa se construye y qué lista. A eso me refiero con 'un buen diseño', es decir, que maximice las posibilidades del progresismo".

Consultado acerca de si Jorge Sharp podría ser un buen aporte en una posible Elección Parlamentaria, el senador Juan Ignacio Latorre sostuvo tajante que "yo dije que por la trayectoria de Jorge en los últimos años, que no es de ahora, sino que lo que uno ha visto es que ha sido muy crítico del Frente Amplio, muy crítico del Gobierno del Presidente Boric y también ha sido crítico con la firma del 15 de noviembre. Yo creo que uno puede tener críticas puntuales, pero ha habido una crítica política muy de fondo, muy de decir "yo soy distinto, yo me diferencio". Entonces, en el fondo, si eres consistente con aquello, vas a construir tu lista por fuera. Esa es mi opinión".

Respecto al perfil que debería tener el candidato presidencial de la izquierda, el legislador de la región de Valparaíso comentó que esto "para mí es secundario. Lo central es el proceso unitario, que el liderazgo que se imponga en una eventual Primaria tenga un programa y una lista parlamentaria. Eso es más importante que si la persona es hombre o mujer, o si es joven o tiene más años".

Finalmente adelantó que "durante este verano vamos a levantar una precandidatura como Frente Amplio. Beatriz (Sánchez) es un referente importante, pero no me quiero casar con ningún nombre. Esto se conversa bien adentro. Hay un colectivo que está deliberando, así que no es bueno poner nombres en la prensa. El 2021 levantamos a Gabriel Boric en marzo. Él no quería ir, pero varios se lo pedimos en el verano y en marzo dijo estar disponible, así que fuimos a conseguir firmas para ir a Primarias. Hoy no tenemos que juntar firmas".

PURANOTICIA