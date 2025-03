¿Latorre, Ibáñez o Brito? Frente Amplio no descarta realizar primarias regionales para zanjar candidato al Senado por Valparaíso

Importantes definiciones adoptó durante el pasado fin de semana el Frente Amplio (FA) en el marco de su Comité Central, instancia donde se tomaron tres decisiones de cara a los procesos electorales que se vivirán en nuestro país en noviembre de este año, con la Elección Presidencial y la Elección Parlamentaria como ejes centrales.

Lo conversado en la colectividad fue explicado en detalle a Puranoticia.cl por el presidente regional del FA en Valparaíso, Sebastián Farfán, quien se refirió tanto a la decisión de llevar candidato presidencial como a los nombres que suenan para ir por La Moneda y, de paso, hablar sobre lo que ocurrirá en las parlamentarias locales.

En primer lugar, el ex consejero regional (core) de Marga Marga despejó una gran duda y confirmó que el Frente Amplio llevará candidato a Presidente de la República, diciendo que "el análisis que hacíamos es que existe un espacio de crecimiento grande en estos 4 millones de nuevos votantes que están en ese espacio de búsqueda e identificación. Uno se explica el auge de la ultraderecha porque ha ido a buscar para allá, y ese es un error que hemos cometido como oficialismo de no hablarle a ellos".

NUEVA GRAN COALICIÓN

Uno de los aspectos más destacados de lo que ocurrió el fin de semana en el Comité Central del FA dice relación con el propósito de formar una nueva coalición, una que incluso llegue a agrupar partidos políticos desde la DC hasta el Partido Popular.

"Hay que tener un debate de fondo con el resto de los partidos para ver qué queremos para adelante y, en ese sentido, creemos que la alianza configurada en torno al Gobierno es la base, pero no es suficiente, y que hay que ampliar más. Estamos iniciando diálogos para trabajar en una nueva coalición política, donde hay que hacer esfuerzos para interpelar a otros partidos como la DC y partidos más a la izquierda, como el Partido Popular, o los Regionalistas Verdes (FRVS)", indicó.

Sobre estas conversaciones, adelantó que se espera lograr un diálogo abierto y franco respecto a lo que viene para nuestro país y, desde esa base, armar un nuevo espacio político que sea capaz de realizar una Primaria Presidencial. "Entiendo que hay bastante agua en esa piscina", aseguró, junto a recordar que el Partido Comunista presentará un candidato y que incluso Marco Enríquez-Ominami se ha mostrado dispuesto a participar en un espacio de esta envergadura como la que plantea la tienda.

Acerca de los nombres que suenan para la Presidencial en el Frente Amplio, reconoció que el único que está descartado –por el momento– es el del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien hace poco más de tres meses asumió su segundo periodo edilicio. Pero hay otros nombres que suenan con fuerza, como el de Gonzalo Winter, quien es la carta favorita de la dirigencia a nivel nacional; pero también otros como Jaime Bassa, Beatriz Sánchez o el propio gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. "No voy a descartar ningún nombre", dijo Farfán, en relación al diálogo que se tendrá que dar.

¿PRIMARIAS REGIONALES?

Una de las grandes interrogantes que queda por definir en el Frente Amplio de la región de Valparaíso es quiénes serán los candidatos que presentarán para competir por el Senado; esto, ya que han manifestado abiertamente su decisión de participar el senador Juan Ignacio Latorre y los diputados Diego Ibáñez y Jorge Brito. De ellos debería salir el o los nombres de la tienda, aunque primero resta quemar otra etapa.

Y es que antes del Comité Central, el Frente Amplio pensaba en que el oficialismo presentaría dos listas. No obstante –y como ya se dijo– ahora buscarán llegar completamente unificados como izquierda, lo que produciría que los cupos se reduzcan, teniendo incluso que llevar hipotéticamente un sólo candidato al Senado.

"Teníamos un escenario en la cabeza distinto antes del Comité Central del sábado, con dos listas grandes y más cupos a repartir, pero el Comité Central tomó la decisión –que comparto– y estamos en conversación sobre el mecanismo para resolver. Tenemos tres candidatos y si se da la unidad, podríamos tener un sólo cupo, y esto para todos los partidos", explicó el presidente regional de la colectividad de Gobierno.

En torno a la decisión del candidato, expuso que "hay múltiples diseños y mecanismos a definir, pero queremos verlo con números. Mandamos a hacer encuestas para ver cómo están rindiendo. Hay criterio de incumbencia, pero también de competitividad y también se abrió debate por una primaria eventual para definir lo parlamentario. Pero todo eso es parte de un debate político que estamos teniendo en pos de la lista unitaria, así que no hay nombres definidos para el Senado".

Cabe hacer presente que durante la próxima semana debieran conocerse las encuestas y mediciones propias solicitadas por el Frente Amplio, de las que asegura que sólo mostrarán una foto, aunque aún falta por definir el mecanismo a utilizar y que "no se descartan primarias regionales, pero la definición en última instancia, por ley, pasa por el Comité Central. Entonces es una decisión donde estará metida la directiva nacional, sobre todo en Valparaíso, que es foco central".

SHARP NO ESTÁ VETADO

Si bien, todo dependerá de la decisión que adopten el resto de las fuerzas de izquierda de nuestro país en torno a crear un nuevo conglomerado unitario, desde el Frente Amplio son enfáticos en afirmar que no se les cerrará la puerta a nadie, incluido el ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien ha sido crítico de su ex tienda.

"No lo tenemos cerrado. Depende de cómo se configure la alianza porque no sabemos con qué partido va a ir Sharp", dijo Farfán, quien reconoció que aún no está cerrado el apoyo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y que "más que la definición de Jorge Sharp y los Regionalistas Verdes, es ver si están disponibles a ser parte de este espacio que, al ser unitario, habrá menos cupos a repartir".

En ese sentido, aseguró que "a priori, no vamos a vetar la unidad y ningún nombre. Eso es muy importante, porque también depende de los otros, pero no vamos a vetar nombres y estamos abiertos a generar los diálogos para que se produzca la unidad con todos, incluidos adversarios políticos como Sharp y la DC".

Finalmente, y junto a reiterar que hablarán con todos los necesarios, Sebastián Farfán manifestó que "eso implica un desafío en la interna de nosotros como Frente Amplio, pero hay que pagar un costo que creo es necesario para generar los mejores resultados en términos unitarios y, como FA, nuestra apuesta más particular, hoy tenemos un senador y necesitamos subir ese número, así que miramos con buenos ojos que la unidad permita mayor votación y, por lo tanto, más posibilidades".

PURANOTICIA