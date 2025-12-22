Las verdaderas razones de la salida de Patricio Coronado como gerente de la reconstrucción tras el megaincendio en Viña y Quilpué

La salida de Patricio Coronado de la Gerencia de la Reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué no pasó inadvertida. Por el contrario, se transformó en un verdadero escándalo político y social en la región de Valparaíso, al conocerse que el administrador público dejó el cargo luego de 22 meses de una gestión ampliamente cuestionada, marcada por la falta de resultados visibles y una escasa presencia pública, para asumir de manera prácticamente inmediata un nuevo y estratégico puesto en el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano de Santiago.

Coronado, administrador público de la Universidad de Chile y magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, percibía una remuneración mensual de $7.052.500 como Gerente de la Reconstrucción, lo que se traduce en un desembolso de unos $155 millones en recursos públicos durante su permanencia en el cargo. Su rol estaba directamente vinculado al proceso de recuperación tras una de las mayores tragedias en la historia reciente del país, que dejó 138 personas fallecidas y más de 4.100 viviendas destruidas en diversos barrios de Viña del Mar y Quilpué.

Pero la controversia no se limita sólo a su salida, sino que también a la forma en que esta se concretó: Patricio Coronado renunció a la Gerencia de la Reconstrucción y luego, de manera casi inmediata, asumió como Jefe de Administración y Finanzas del Gore Metropolitano, liderado por Claudio Orrego. Una decisión que, según denunciaron las propias víctimas del megaincendio, se ejecutó sin transición, sin explicaciones públicas y dejando acéfalo un equipo clave en un momento crítico.

A través de un comunicado, la ONG Sobrevivientes –que agrupa a damnificados de la tragedia en la Ciudad Jardín y en la Ciudad del Sol– afirmó que "Patricio Coronado renuncia y asume un nuevo cargo el mismo día, lunes 15 de diciembre, como Jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, sin un proceso de transición, sin explicación pública y dejando completamente descabezado al equipo de reconstrucción en un momento crítico. Esta situación evidencia una falta total de transparencia, ya que no se informaron oportunamente las razones de su salida ni los impactos que tendría en el proceso de reconstrucción".

Desde la organización agregaron que "este actuar no puede entenderse como una simple decisión laboral individual. Se trata de un cargo estratégico y altamente sensible, directamente vinculado a la recuperación de miles de familias. Sin embargo, en la práctica, fue un cargo sin capacidad real de decisión, inoperante y sin autonomía, incapaz de destrabar los principales nudos de la reconstrucción".

En esa misma línea, cuestionaron la ausencia de una entrega formal del cargo y de una rendición de cuentas, señalando que "abandonar el puesto en estas condiciones, sin una entrega formal ni rendición de cuentas, no solo evidencia un escaso compromiso con la responsabilidad pública que el cargo exigía, sino que también confirma que la figura del Gerente de la Reconstrucción terminó siendo más administrativa que resolutiva, sin impacto concreto en la vida de los damnificados".

Las críticas también apuntaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al que «Sobrevivientes» responsabiliza por permitir una salida abrupta sin un reemplazo inmediato ni un plan de continuidad. Según la organización no gubernamental, esto refuerza la percepción de una "reconstrucción de papel", con mucho subsidio entregado, cargos bien remunerados y varios anuncios, pero sin resultados concretos en el territorio, concluyendo que su renuncia "profundiza la desconfianza, confirma la falta de conducción seria del proceso y se transforma en otro duro golpe para miles de familias que siguen esperando lo más básico: una vivienda digna".

En tanto, desde el Congreso, el diputado Andrés Celis, quien presidió la comisión investigadora por la reconstrucción, fue igualmente crítico y sostuvo que "más allá de que Patricio Coronado se vaya, lo verdaderamente grave es que este cargo nunca sirvió para nada. Se creó una Gerencia, con sueldos millonarios y equipos costosos, pero sin atribuciones reales ni impacto en la reconstrucción".

A juicio del parlamentario de RN, quedó en evidencia que "fue una figura decorativa y prescindible, que no resolvió los problemas de fondo ni aceleró las soluciones para los damnificados y hoy simplemente toma sus cosas y se va a Santiago", apuntando a un fracaso estructural del modelo impulsado por el Gobierno.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao manifestó que "el paso de Coronado por la Gerencia de Reconstrucción fue un fracaso total y verificable. Durante 22 meses no resolvió ni un solo caso que se emanó de este esta oficina parlamentaria, pese a que se le solicitaron con urgencia situaciones críticas, particularmente de adultos mayores en condición de discapacidad que quedaron damnificados y requerían reubicación inmediata. A pesar de que este Gobierno está por terminar, inicié una fiscalización –mediante oficio– respecto de su gestión pues son dineros públicos cuantiosos que se destinaron sin cumplirse el objetivo de su cargo".

Y no sólo eso, pues el parlamentario independiente (cercano a la UDI) pidió que vaya a "exponer ante la Comisión de Vivienda su "trabajo", pues sabemos que su gestión se redujo a un permanente ir y venir de información errónea, cambios de versión y trabas administrativas que no condujeron a absolutamente nada, salvo a dilatar soluciones que nunca llegaron. Hubo sólo palabras de buena crianza y trato formal, aunque vacíos de contenido y completamente inútiles frente a una emergencia real. Los casos que se intentaron destrabar con él fueron peloteados entre servicios hasta quedar en nada, evidenciando que su rol fue meramente decorativo".

En respuesta a las críticas, la seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Belén Paredes, aseguró a Radio Biobío que el proceso de reconstrucción continúa su curso, indicando que "tenemos un número importante de proyectos que están en preparación y en ejecución de obras: cerca de 400 viviendas ya terminadas o entregadas. Entonces, a lo que nosotros nos concentra es seguir avanzando en eso. Nada detiene el Plan de Reconstrucción, cuyos lineamientos están establecidos y las medidas se siguen cumpliendo. Nosotros tenemos un gabinete regional de la reconstrucción, que lidera el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso".

De esta manera, la Gerencia de la Reconstrucción tras el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 quedó acéfala a menos de tres meses del término del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y a un año y diez meses de que Patricio Coronado asumiera el cargo, tras dejar en febrero de 2024 la dirección del Instituto de Previsión Social. Así, el cuestionado funcionario continúa ligado al aparato público, esta vez desde Santiago y bajo el alero del Gobierno Regional Metropolitano encabezado por Claudio Orrego, mientras en la región de Valparaíso persisten las dudas, críticas y demandas por una reconstrucción que, para muchos damnificados, sigue siendo de papel.

