Las verdaderas cifras de la reconstrucción de papel: 701 casas están en ejecución y sólo 127 han sido entregadas, equivalentes al 2,75%

Desesperadas se encuentran las familias damnificadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, básicamente debido a la lentitud que registra el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por esta tragedia que le costó la vida a 138 personas y dejó alrededor de 20 mil afectados.

Una de las principales críticas que realizan estas personas dice relación con el hecho de que las ayudan no las están viendo y que la gran solución que se les ha dado ha sido la entrega de subsidios, los que al no venir aparejados de un proyecto específico, se traduce en que sólo sea un documento sin peso, es decir, una reconstrucción de papel.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tuvo acceso a un detallado informe elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que da cuenta de una serie de cifras oficiales que lisa y llanamente se desconocían en torno a esta catástrofe en la V Región. «Reconstruyendo Futuro» lleva por nombre el documento de 87 páginas.

CATASTRO OFICIAL

El material comienza indicando que el 80% de las familias damnificadas del megaincendio residían en Viña del Mar, que el 19% lo hacían en Quilpué y el 1% en Villa Alemana. De ellas, 2.889 familias son consideradas como "hábiles" en la Ciudad Jardín, 809 en la Ciudad del Sol y 28 en la Ciudad de la Eterna Primavera. Cabe hacer presente que dicho término se refiere a quienes cumplen con todos los requisitos establecidos en la materia para recibir subsidios o soluciones habitacionales.

6.458 viviendas fueron catastradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en las tres comunas afectadas, de las cuales 4.614 resultaron con algún tipo de daño y, de ellas, 3.726 corresponden a familias hábiles para acceder al subsidio habitacional. Hábiles con daños no reparables corresponden a 3.355 familias y con otros daños llegan a 125.

En cuanto al proceso de reconstrucción, el informe del Ministerio de Vivienda al que accedió Puranoticia.cl reporta un total de 701 con obras iniciadas, 2.600 subsidios, 2.199 con vinculación entre Asistencia Técnica (AT) y Entidades Patrocinantes (EP), 592 con desarrollo de proyecto, 97 con calificación del Serviu, 48 con permiso de obras, 19 con recepción en la Dirección de Obras Municipales (DOM) y 69 con pago de subsidio.

De las 701 con inicio y ejecución de obras, 271 corresponden a autoconstrucción asistida DS-01, 337 a autoconstrucción asistida DS-49 y 93 con DS-49. En cuanto a los sectores donde se ubican, informan 50 en Valle El Monte, 20 en Canal Chacao 8 en El Olivar, 7 en Villa Alemana, 4 en la población Manuel Bustos y 4 en Villa Independencia.

Respecto a los 2.600 subsidios entregados a familias damnificadas, el desglose por comuna muestra que 2.027 corresponden a viñamarinos, siendo más de la mitad vecinos del sector El Olivar; 553 a quilpueínos, con mayorías residiendo en los sectores de Canal Chacao y población Argentina; y, finalmente, 20 a villaalemaninos. También se han entregado subsidios a familias de campamentos, con mayoría en Manuel Bustos.

El reporte del Minvu también da cuenta de las principales dificultades halladas en el vasto territorio incendiado: la primera de ellas tiene que ver con los loteos irregulares, donde el Serviu está trabajando en obtener recepciones provisorias para tramitar permisos de obras; también se detectaron áreas de riesgo mitigables, donde se está asegurando la viabilidad y ejecución de las mitigaciones para reconstruir seguro; y también hallaron terrenos en pendientes mayores al 40%, por lo que también se deben definir previar las mitigaciones y habilitaciones de estos sectores.

RECONSTRUCCIÓN POR SECTOR

Uno de los sectores más afectados por el megaincendio en Viña fue El Olivar, donde el Minvu reporta 1.054 viviendas hábiles afectadas, de las cuales 1.031 son no reparables y 23 con otros daños. A estas familias han asignado 1.003 subsidios, de los cuales 781 por definir presentan un estado "por iniciar" y 98 pareos dobles, con 8 en ejecución. En dicho sector, 12 obras ya han sido iniciadas y sólo 5 han sido entregadas.

La Villa Independencia es otra de las zonas devastadas por la tragedia, lugar donde se reportaron 422 viviendas hábiles afectadas, de las que 411 son no reparables y 11 con otros daños. En cuanto a los subsidios, 123 por definir están en un estado "por iniciar", 50 con autoconstrucción asistida están "en ejecución" y de las 48 DS01, 4 ya han sido ejecutadas y 44 en ejecución. En esta zona de la parte alta de la Ciudad Jardín hay 94 obras iniciadas y sólo 17 que ya han sido entregadas a las familias damnificadas.

Otra de las zonas duramente afectadas fue Almendros B, en Viña del Mar, con 328 viviendas hábiles afectadas, de las cuales 318 son no reparables y 10 con otros daños. De los 279 subsidios asignados en este sector, 161 por definir están con obras "por iniciar". Así es como hay 58 obras iniciadas y sólo 4 entregadas a la fecha.

En Lomas Latorre de la Ciudad Jardín hubo 188 viviendas hábiles afectadas por las llamas, de las cuales 174 son no reparables y 14 con otros daños. De los 174 subsidios asignados, 70 de tipología por definir están en estado "por iniciar". En ese sentido, 70 viviendas ya tienen sus obras iniciadas y sólo 8 han sido entregadas.

En la comuna de Quilpué, la zona más devastada por el fuego fue la población Argentina, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reporta 225 viviendas hábiles afectadas, con 220 en condición no reparable y 5 con otros daños. De los 207 subsidios asignados, 163 con tipología por definir están en estado "por iniciar". En dicha zona, se han iniciado obras en 31 casas y sólo 5 ya han sido entregadas a la fecha.

Continuando en la Ciudad del Sol, en el sector de Canal Chacao, donde se reportaron 161 viviendas hábiles afectadas, 142 son no reparables y 19 tienen otros daños. También se informó que 109 subsidios se han asignado en este lugar donde, además, se han iniciado obras en 83 casas y sólo 4 han sido entregadas hasta el momento.

Acerca de la reconstrucción en asentamientos precarios, el Minvu informa que el sector de El Salto, en Viña del Mar, hubo 75 viviendas hábiles afectadas, todas en condición de no reparables. En dicho lugar se han asignado sólo 5 subsidios y 5 casas entregadas. En La Loma, comuna de Quilpué, hubo 95 casas afectadas, siendo 9 ya entregadas. En el campamento más grande de Chile, el Manuel Bustos, hubo 282 casas afectadas, iniciando obras en 96 casas y entregándose 15. En Monte Sinaí, hubo 168 casas afectadas, con 12 obras iniciadas y sólo 4 que han sido entregadas a la fecha.

Estos números dan cuenta que en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio originado hace exactos 16 meses, se han entregado un total de 127 casas, cifra que se desglosa de las 93 entregadas en terrenos regulares y 34 en asentamientos precarios. Acerca de los trabajos en marcha, hasta el momento hay 701 casas en ejecución.

Considerando que fueron 5.614 las viviendas que resultaron con algún daño producto del megaincendio de febrero de 2024 en la V Región, las 127 casas entregadas a la fecha dan cuenta de un avance de un 2,75% en el proceso de reconstrucción.

URBANIZACIÓN

En el ámbito urbano del plan de reconstrucción, el proceso consta de cuatro ejes: Obras habilitantes, con pavimentos y luminarias; Obras de mejoramiento urbano, con parques, equipamiento y macrourbanización; Obras de reducción del riesgo de desastres y mitigación territorial, con muros de contención, vías evacuación y Premval; y Fortalecimiento comunitario, con el programa «Quiero mi Barrio».

En el Obras habilitantes, se reportan 18 iniciativas vinculadas, de las cuales 11 están con contratos iniciados, 2 con contratos terminados y 60 en preparación de antecedentes. En mejoramiento urbano se registran 18 iniciativas vinculadas, de las cuales 5 tienen contratos iniciados, 2 en proceso de licitación y 6 en preparación de antecedentes. En reducción del riesgo de desastres hay 10 iniciativas vinculadas, 7 de ellas con contratos iniciados, 1 publicado y 16 en preparación de antecedentes. Y en el programa «Quiero mi Barrio», el Minvu ha definido 7 polígonos donde trabajar.

PRESUPUESTO

En materia de presupuesto, los recursos del plan de reconstrucción consideran un presupuesto total de 901 mil millones de pesos ($901.106.000.000), los que se desglosan de 226 mil millones de pesos por concepto de subsidios, 673 mil millones de pesos por obras urbanas y 1.249 millones de pesos por concepto de gasto corriente.

El total de recursos comprometidos producto del avance de la gestión en el proceso de

reconstrucción supera los 268 mil millones de pesos ($268.574.000.000), correspondiente a un 29,8%, según información consignada por el Ministerio.

Acerca del avance con los recursos comprometidos, 226 mil millones de pesos corresponden a subsidios asignados, $41.273 millones son por obras comunas y 1.249 millones de pesos obedecen a gasto corriente, totalizando los $268 mil millones.

Estas cifras no hacen más que demostrar que el gran avance en la materia sigue siendo la entrega de subsidios, pero estos no se traducen en obras, confirmando una vez más que el proceso que lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana no es más que una reconstrucción de papel, con poca solución real.

