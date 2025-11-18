Las imágenes que deja el incendio estructural en mall chino del centro de Viña del Mar

Un incendio estructural de grandes proporciones afecta a cuatro locales comerciales del centro de Viña del Mar, teniendo su origen en el interior de una bodega de un mall chino de calle Arlegui, desde donde se han propagado las llamas a zonas contiguas.

La emergencia es combatida por la totalidad de las compañías de la Ciudad Jardín, las que también han solicitado ayuda de Bomberos de Valparaíso, que llegaron al lugar con una escala telescópica, pero también de la institución en Quilpué.

Estas son algunas de las imágenes que deja la emergencia:

PURANOTICIA