Lapidario informe por obras en El Olivar: Minvu advierte que peritaje “no es sentencia” y defiende decisión de no reparar casas

El seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, Marcelo Ruiz, entregó nuevas aclaraciones sobre los resultados del peritaje a las viviendas de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar.

Además, entregó cuatro razones que ratificarían la postura del Ministerio de Vivienda de "avanzar en el proceso de demolición, para poder entregar viviendas seguras, de calidad, dignas y que cumplen con la normativa a las familias".

Desde la cartera indicaron que las conclusiones del peritaje "constituyen un antecedente más dentro de una causa que continúa en desarrollo y que, lejos de descartar las observaciones realizadas por el Minvu, confirma la existencia de problemas constructivos en las viviendas analizadas".

A través de un video, la autoridad manifestó que "quisiera decir que frente a las aseveraciones que hemos leído en distintos medios de comunicación respecto a los resultados del peritaje de las viviendas construidas por la Constructora San Sebastián en el barrio El Olivar de Viña del Mar, quisiera decir estas cuatro cosas".

"La primera es que el peritaje es una medida, es una de tantas medidas que se toman en el juicio, que es un proceso más largo. Frente a eso, nosotros también vamos a aportar nuestros antecedentes, que son los estudios hechos por el Ministerio y por instituciones externas, como en el caso del IDIEM, que son antecedentes con profundidad técnica", añadió.

Ruiz añadió que "lo segundo es que el objeto del peritaje está en la estrategia de la constructora San Sebastián de acotar sus responsabilidades y por eso el peritaje no aborda aspectos claves como por ejemplo son el diseño, los problemas estructurales, la memoria de cálculo o el diseño de la normativa contra incendios".

"Lo tercero, y esto es bien importante, es que con todo, el peritaje concuerda con la existencia de anomalías y graves fallas constructivas, temas también levantados oportunamente por el Ministerio y que respaldan el actuar, valga la redundancia, de nuestro Ministerio", complementó.

Por último, mencionó, "el peritaje establece que los problemas, las fallas constructivas son subsanables. Nosotros como Ministerio pensamos que no son subsanables y lo pensamos porque sabemos que hay antecedentes de mayor profundidad que apuntan a las fallas de diseño estructural, de incumplimiento de normas índicas y de incumplimiento de normas contra incendios. Nosotros queremos entregar viviendas seguras, bien hechas desde el principio, dignas y no parchadas".

PURANOTICIA