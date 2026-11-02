Lanzan Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2026-2027 en la región de Valparaíso

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) lanzaron su Estrategia Regional para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales para los años 2026-2027. Este instrumento conjunto entre ambos servicios permite articular a los organismos del Sinapred para enfrentar la temporada de incendios forestales en todas sus fases y se estructura en tres ejes: Mitigación del riesgo, Preparación para la respuesta y Comunicación.

El lanzamiento se realizó durante una jornada de trabajo junto a voluntarios de las brigadas de Conaf y de Bomberos de Valparaíso, quienes se encontraban realizando labores de desmalezamiento, limpieza y manejo de combustible vegetal en el sector de la quebrada Los Lúcumos de Playa Ancha.

El Director Regional de Senapred, Christian Cardemil, explicó que esta estrategia también contempla una serie de visitas a terreno a sectores expuestos a la amenaza de incendio forestal con el propósito de verificar condiciones de riesgo y medidas de preparación, para lo cual el rol de la misma comunidad es fundamental en materia de prevención: “En la región de Valparaíso, el 99,7% de los incendios forestales tienen su origen en la intervención humana. Por ello, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Partimos en julio con las primeras reuniones de coordinación para poder articular justamente lo que estamos viendo en este momento acá y lo que viene más adelante en la fase de respuesta. Pero sin el compromiso y sin la contribución ciudadana, nuestros esfuerzos tienen una capacidad limitada de tener resultados positivos. Aquí es donde yo reitero el llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad social y a seguir las instrucciones de las autoridades de manera tal de que podamos tener un periodo estival que, como bien se ha mencionado, va a tener características bastante distintas a las de los años anteriores”.

En tanto, el Seremi de Agricultura, Nicolás Prado, detalló que “como ministerio, a través de Conaf, hemos fortalecido la preparación para la temporada de incendios forestales 2026-2027, con un trabajo preventivo que desarrollamos durante todo el año. En la región hemos elevado a cerca de 1.200 los funcionarios destinados a labores de prevención y combate, incluyendo cerca de 600 empleos de emergencia para trabajos de limpieza, desmalezado y reducción de material combustible. A ello, se suman 30 brigadas forestales, 6 aviones, 5 helicópteros, 2 skidders y 7 camiones aljibe. Este despliegue refleja el compromiso del Gobierno con la protección de las personas, sus viviendas y nuestro entorno. Sin embargo, la prevención sigue siendo fundamental y requiere del compromiso y la responsabilidad de toda la ciudadanía”.

TRABAJO MULTISECTORIAL

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, recalcó que ante una emergencia forestal, la coordinación multisectorial es fundamental: “Lo más importante es aprender de las desgracias y prevenir oportunamente. Por eso, acá en Valparaíso, que es una ciudad de alto riesgo, estamos permanentemente insistiendo sobre cómo sensibilizamos y generamos conciencia. No basta solo el esfuerzo del Estado o de los municipios. Acá se requieren mil kilómetros de cortafuegos y hay financiamiento para 400 kilómetros, que los hace el MOP y Minagri a través de Conaf y sus brigadas. Y el resto deben ejecutarlos, tanto los privados como los municipios, el Gobierno Regional, etc. Por eso que es súper significativo este trabajo colaborativo, para que también la comunidad se involucre”.

Siguiendo esa línea, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, manifestó que “el Presidente José Antonio Kast nos ha encomendado una tarea fundamental: prevenir. Y eso es lo que estamos haciendo en Valparaíso, con un trabajo que vamos a extender a las 38 comunas de nuestra región. Pero la prevención no es solamente responsabilidad del Gobierno o de los municipios, es una tarea de todos. Por eso, queremos que cada vecino y vecina se involucre, que observe su entorno y que identifique aquellos lugares que pueden representar un riesgo. Se acerca una temporada de incendios forestales que nos exige estar preparados y actuar con anticipación. Nuestro objetivo es reducir al mínimo los incendios y proteger la vida de las personas, sus viviendas y nuestro entorno”.

La comuna de Valparaíso históricamente ha sufrido una serie de incendios forestales, debido, en parte, a las codiciones geográficas y la forma como se ha ido poblando durante los años. Por eso, la alcaldesa de esa comuna, Camila Nieto, dijo que “la Municipalidad de Valparaíso pone a disposición todos los recursos que tiene, toda nuestra capacidad operativa para poder ejecutar nuestro plan verano. Un plan verano que además se gestiona en nuestros consejos de gestión de los riesgos y los desastres de la ciudad de Valparaíso, que es parte también de las planificaciones y de las recomendaciones que nos hacen en sus respectivos informes, la Conaf. Para nosotros es muy importante hacer este trabajo junto con la comunidad, para hacer el llamado de que la prevención es tarea de todos y de todas”.

Respecto a las condiciones climáticas de este año y cómo han impactado en la zona, el Jefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf, Patricio Balladares, explicó que “nos encontramos actualmente con el fenómeno de El Niño, el cual, según nuestros estudios, las precipitaciones se prolongarían hasta incluso el mes de diciembre. Durante enero y febrero, en una semana, dos semanas, ese combustible, el pasto fino muerto que se denomina, va a estar disponible, lamentablemente, para la ignición, y es ahí donde nosotros queremos focalizar el trabajo de manera tal que sea preventivo. Hoy, en este trabajo en el terreno, nos encontramos coordinados junto a Senapred y el resto de los organismos del Sinapred para trabajar junto a la comunidad. No estamos preocupados, sino que estamos actuando, justamente, para enfrentar las características particulares de este año”.

Por último, desde el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 3er Comandante Francisco Arévalo, señaló que “desde mitad de año nos hemos reunido con entidades como Conaf y el municipio para poder trabajar en conjunto y coordinados. Para eso hemos considerado y analizado el creciente pasto y matorral combustible en las quebradas, porque está muy abundante y, por lo tanto, hemos visualizado puntos críticos. Las compañías han realizado recorridos en sus sectores para poder identificar accesos y así poder trabajar oportunamente en caso de una emergencia real. Estamos trabajando como institución en ejes de abastecimiento en la parte alta de la ciudad, como en El Vergel, Playa Ancha, en la ruta 68, en la parte de Rodelillo, para poder operar con las demás instituciones que cuentan con camiones aljibes. Esto para que el trabajo de abastecimiento sea continuo y coordinado ante una emergencia”.

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