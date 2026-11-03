Lanzan en Viña del Mar el primer podcast de Familias de Acogida para promover el cuidado temporal de la infancia

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Valparaíso, en conjunto con AIEP sede Viña del Mar-Valparaíso, presentó el primer podcast de Familias de Acogida realizado por sus propios protagonistas, una iniciativa que busca visibilizar experiencias reales sobre el acogimiento temporal e incentivar a nuevas familias a sumarse a esta labor, con el objetivo de evitar que más bebés ingresen a residencias del Estado. En este contexto, durante la ceremonia se entregó un reconocimiento especial y un diploma al medio de comunicación regional Puranoticia.cl, por su compromiso voluntario de emitir íntegramente el material a través de todas sus plataformas: televisión, radio, sitio web y redes sociales.

La actividad contempló la exhibición de un adelanto del podcast, grabado en los estudios de AIEP. Asimismo, las autoridades destacaron que el respaldo de Puranoticia.cl será fundamental para amplificar este mensaje en la región de Valparaíso, permitiendo llegar a miles de familias e incentivarlas a convertirse en tutores temporales antes de que los niños deban ingresar a residencias de protección.

La directora regional (s) del Servicio de Protección, Carolina López Cancino, valoró la alianza estratégica entre ambas instituciones y destacó la innovación que representa esta propuesta audiovisual, que permitirá dar a conocer las experiencias de quienes han abierto las puertas de sus hogares a niños que necesitan cuidados temporales.

"Solo alegría y agradecimiento a AIEP y a Puranoticia.cl (...) de poder generar este hito regional y también nacional, de poder hacer un podcast que pueda reunir la historia de estas maravillosas familias de acogida (...), que pueden entregar amor, pueden abrir las puertas de su hogar y de su corazón para poder acoger temporalmente a estos niños pequeñitos de 0 a 4 años que tenemos por obligación tener que sacar de nuestras residencias".

Asimismo, López abordó la urgencia de fortalecer el programa de Familias de Acogida, considerando el aumento de niños pequeños que requieren protección, y recalcó que no es necesario cumplir con un modelo de familia perfecto para postular, sino tener la disposición de brindarles cuidado y afecto.

"Todos los días entran (...) niños de 0 a 4 años que sus padres, sus familias de origen no los pueden cuidar. En marzo de este año comenzamos con 58, hemos ingresado 34, pero hoy día ya llevamos 70 (...). No estamos buscando familias perfectas, no existen las familias perfectas (...). Habitualmente las familias esperan un hijo, pero hoy día tenemos niños que esperan una familia".

Por su parte, la directora de AIEP Viña del Mar y Valparaíso, Loredana Rosso Elorriaga, explicó que la idea surgió a partir de las posibilidades que ofrece el estudio de grabación de la sede, donde se desarrolló el proyecto con el propósito de acercar esta realidad a la ciudadanía. Además, destacó que se trata de una iniciativa inédita en el país y agradeció el compromiso del medio regional para replicar y difundir sus contenidos.

"Este podcast (...) se nos ocurre (...) porque queríamos hacer algo cercano a la gente y nosotros acá tenemos Estudio de Grabación porque tenemos la carrera de Ingeniería en Sonido (...). Y esto es inédito porque se hace por primera vez a este nivel nacional acá en Chile (...). Además, muy agradecida de que ustedes [Puranoticial.cl] como medio vayan a hacer esta réplica del podcast y eso nos ayuda mucho".

Rosso también aprovechó la instancia para invitar a la ciudadanía a informarse sobre el programa, revisar sus requisitos y dejar de lado los prejuicios que puedan existir en torno al acogimiento temporal. En ese sentido, llamó a comprender el impacto positivo que esta experiencia puede tener tanto en la vida de los niños como en la de quienes los reciben.

"Yo creo que se desconoce mucho (...) y la verdad que al Servicio de Protección hay que puro entrar a la página, ver los requisitos (...). Yo creo que hay que pensarlo y no pensarlo como que uno se lo trae y se despide, sino como lo decía la familia de acogida que le han cambiado la vida a muchos niños. Así que seamos más bondadosos y hagamos más por estos niños".

Desde la experiencia de las propias familias, Libertad León, quien ha participado en seis oportunidades como familia de acogida, compartió su testimonio e hizo un llamado a quienes sienten interés por esta labor, pero todavía tienen temor de involucrarse, destacando que se trata de una experiencia profundamente enriquecedora. "Que no tengan miedo a sufrir un poco porque la experiencia es maravillosa, que te deja contento, feliz, con el corazón lleno y con ganas de seguir (...). Vívanla, aunque sea una vez".

En cuanto al proceso de despedida, particularmente cuando los niños comienzan su revinculación familiar o son incorporados a una familia adoptiva, León reconoció que existen temores y emociones difíciles de enfrentar. Sin embargo, aseguró que la tranquilidad de los pequeños al iniciar una nueva etapa permite comprender el valor de esta experiencia.

"Los miedos siempre van a estar, pero al final los niños te sorprenden y se van con una tranquilidad. (…) ver lo tranquilos que se van con sus familias adoptivas o con su familiar directo es maravilloso".

En tanto, Mirtha Cepeda relató cómo nació su motivación para convertirse en familia de acogida, experiencia que decidió vivir junto a su hijo de 21 años. Según explicó, la decisión estuvo impulsada por la necesidad de entregar protección y cariño a niños que han enfrentado situaciones de vulneración de sus derechos y que necesitan conocer un entorno familiar donde sean queridos y aceptados.

"Decidimos acoger a un pequeño por la necesidad que veíamos de nuestro país, por los niños vulnerados y por el amor (...) de que ellos conocieran que si en su familia no habían sido aceptados, había sí corazones que sí lo querían y que sí lo amaban y que lo recibimos con mucho amor".

Finalmente, Cepeda reforzó su invitación a otras personas para que se atrevan a participar en el programa, destacando que el acogimiento no solo representa una oportunidad de brindar contención y protección a los niños, sino también una experiencia transformadora para quienes los reciben en sus hogares.

"Animarlas a que tomen a un niño para ayudarle, porque la verdad que si bien nosotros ayudamos al niño para contenerlo, para cuidarlo, para protegerlo, pero también nosotros somos bendecidos por tenerlo ahí en nuestra vida (...) y que lo vamos a amar hasta el tiempo que sea necesario".

Con esta iniciativa, las instituciones esperan incrementar las postulaciones al programa de Familias de Acogida en la región de Valparaíso, apoyándose en la difusión multiformato de Puranoticia.cl y en las plataformas oficiales para llegar a un mayor número de personas.

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