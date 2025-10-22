Lanzan concurso exclusivo que permitirá vivir un encuentro privado con artistas de la Fiesta de la Palta Crucina

Un concurso inédito lanzó la Fiesta de la Palta Crucina 2025 que invita al público a vivir una experiencia única: un Meet & Greet exclusivo para compartir de manera cercana con Gino Mella, Arte Elegante, Santa Feria y Los Pincheiras del Sur de John Rosales.

Serán grupos de siete ganadores por cada artista quienes podrán disfrutar de 15 minutos privados para conversar, sacarse fotografías y conocer de cerca a sus cantantes favoritos. Un espacio especialmente preparado para crear un momento inolvidable y lleno de emoción.

El sorteo se realizará durante la tarde de este viernes, por lo que aún hay tiempo para participar y cumplir el sueño de encontrarte cara a cara con tus artistas preferidos durante la Fiesta de la Palta 2025, que se celebrará el 25 y 26 de octubre en La Cruz.

¿CÓMO PARTICIPAR?

@FiestaDeLaPalta. Seguir las redes de @MunicipalidadDeLaCruz

Comentar en el post del concurso explicando por qué deberían ganar el cupo.

Compartir esa publicación en sus historias y mencionar @FiestaDeLaPalta.



Desde la producción del evento, Jaime Escobar destacó que “la producción del evento ha realizado un gran esfuerzo de coordinación con los grandes artistas que nos van a estar visitando para tener este espacio de Meet and Greet pionero acá” agregando que ‘este concurso viene a dar la importancia a que los fans puedan acercarse a sus artistas, y la Fiesta de la Palta es el trampolín para que puedan realizar este sueño: que es poder compartir con sus artistas favoritos”.

La Fiesta de la Palta 2025 continúa consolidándose como una de las celebraciones más esperadas del año, reuniendo música, tradición agrícola y comunidad en torno al símbolo más representativo de La Cruz: la palta.

PURANOTICIA