Lanzan Campaña de Invierno 2026 y llaman a reforzar vacunación en grupos de riesgo

Con un llamado a sumarse al #TeamCuidarnos, autoridades regionales lanzaron la Campaña Comunicacional de Invierno 2026 en el Cesfam Alcalde Iván Manríquez de Quilpué, iniciativa que busca prevenir enfermedades respiratorias graves y promover el autocuidado mediante acciones simples pero fundamentales, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, la ventilación de espacios, la vacunación oportuna y el uso adecuado de la red asistencial.

La Campaña de Invierno tiene como objetivo asegurar una respuesta sanitaria oportuna, eficiente y eficaz frente al aumento de enfermedades respiratorias que se registra durante la época invernal y que genera una alta demanda de atenciones en la red de salud.

La Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, destacó que "estamos comenzando hoy, lanzando a nivel nacional la campaña de invierno y nuestros hospitales también están reconvirtiendo sus camas, habilitando los espacios para poder recibir a las personas que requieren atención. La idea es prevenir, pero si nos llegamos a enfermar, como red de salud estamos preparados. Seamos del team cuidarnos”.

En la región de Valparaíso, la campaña de vacunación registra un total de 724.440 personas inmunizadas, equivalente al 68,36% de cobertura. Sin embargo, persisten brechas importantes en algunos grupos objetivos, especialmente en niños y niñas de 6 meses a 5 años, que alcanzan un 60,20%; personas embarazadas con 61,95%; y adultos mayores de 60 años, con una cobertura de 54,44%.

El director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, Aroldo Faúndez, enfatizó que "hay un refuerzo de toda nuestra red asistencial para recibir a nuestros pacientes. Lo más importante es la vacunación, el prevenir. No queremos que los pacientes lleguen a la red asistencial. Para que no lleguen, es mejor prevenir y de ahí la importancia de la inmunización”.

En la misma línea, la directora (s) de Atención Primaria del Servicio de Salud Aconcagua, Evelyn Beiza, advirtió que "el llamado es a acercarse a los centros de salud a vacunarse. Tenemos muy baja cobertura en los niños desde los seis meses hasta los cinco años y también en adultos mayores. Y esa es la población que es más vulnerable para contraer estas patologías en invierno”.

Por su parte, la secretaria general de la Corporación Municipal de Quilpué, Patricia Colarte, comentó que "hemos hecho mucho esfuerzo, tanto con refuerzo en los centros de salud, en la plaza, en el metro y puntos de vacunación. Así es que la invitación es a los niños entre seis meses y cinco años, a los adultos mayores y a los enfermos crónicos”.

Durante la actividad, usuarios del Cesfam también compartieron su experiencia y reforzaron la importancia de la prevención: “Yo creo que es súper importante hoy en día, es súper necesario que estemos vacunados. Porque no solamente para uno, sino que también para los demás”, expresó Carlos Santana, usuario del establecimiento.

Por su parte, Marta Reyes hizo un llamado directo a la comunidad: “Hay que vacunarse para prevenir las enfermedades. Sabemos que hay gente que ha muerto por no vacunarse. Así que hay que invitar a los vecinos a que se vengan a vacunar, no tengan miedo”.

Los grupos objetivos para la vacunación contra la influenza son:

* Personas de 60 años y más

* Niños y niñas desde los seis meses hasta 5° básico

* Personas embarazadas

* Personas con patologías crónicas

* Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° básico

* Personal de salud público y privado

* Trabajadores de avícolas, ganaderas y de criaderos de cerdo

En la región de Valparaíso hay más de 180 vacunatorios disponibles, cuyos horarios de atención y direcciones se pueden revisar en www.mevacuno.cl. Para consultas de salud, está disponible el teléfono Salud Responde al 600 360 7777.

PURANOTICIA