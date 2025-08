Laguna Verde fue seleccionada como parte del Programa para Pequeñas Localidades: se invertirán $1.500 millones

En el llamado nacional hecho por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la región se seleccionó a Laguna Verde como parte del Programa Para Pequeñas Localidades, lo que supone un trabajo de cinco años y una inversión de $1.500 millones en esta localildad costera ubicada al sur de la comuna de Valparaíso.

Cabe hacer presente que el programa está destinado a sectores pequeños que no disponen de los estándares de oferta pública de infraestructura urbana y soluciones habitacionales, similares a los estándares con los que cuentan las ciudades de más de 20.000 habitantes.

Para su selección existen criterios como Equidad Territorial, donde se priorizarán localidades y/o sistema de localidades con menor acceso a los bienes públicos y a participar de las oportunidades de crecimiento y desarrollo; Desarrollo Local, donde se priorizarán localidades y/o sistema de localidades con características que distingan su territorio, tales como vocación económica/ productiva e identidad, entre otros, que, de ser potenciados, contribuyan al desarrollo de la localidad y/o sistema de localidades; Integración Social, donde se priorizarán localidades y/o sistema de localidades que tengan dificultad para entregar condiciones básicas de calidad de vida a todos sus habitantes.

La comisión estuvo compuesta por la seremi de Vivienda, Belén Paredes, junto a sus pares de economía, Desarrollo Social y Obras Públicas: Marcelo Arredondo, Claudia Espinoza y Dennys Mendoza respectivamente; al igual que el gobernador Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial Yanino Riquelme, el jefe regional de Subdere Nicolás Vallejos; y Félix Díaz en representación del Serviu, quienes estudiaron cada una de las propuestas para llegar a los tres finalistas y deliberar sobre esta decisión.

Tras la decisión, la seremi Belén Paredes destacó que "gracias al amplio debate y a la puesta en cartera de las distintas iniciativas consideramos que Valle Hermoso en La Ligua y Cerrillos en Catemu han quedado en segundo y tercer lugar, por lo que, queremos que estos sectores sean parte de futuras postulaciones. Por ello, agradecemos el trabajo que han hecho los equipos municipales, sus alcaldes y alcaldesas porque entendemos el valor que tiene este programa”.

Desde ahora, dentro del trabajo que se desarrollarán en Laguna Verde, la intervención estará a cargo de un equipo destinado a la zona que comenzará con la etapa de diagnóstico de la comunidad, para luego avanzar en el diseño del plan estratégico de desarrollo que guíe esta inversión con la materialización de proyectos.

El delegado Yanino Riquelme señaló que "es muy necesario para la región y el país porque permite llevar inversión y el Estado a zonas alejadas”. También resaltó la elección de Laguna Verde “porque estando al lado del centro del centro de la región, sin embargo, tiene una situación de carencia con una demanda social muy relevante con una necesidad de muchos servicios del Estado en forma presente en un trabajo conjunto con el municipio”.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca sostuvo que "he visto lo que significa este Programa de Pequeñas Localidades. He visto lo que ha ocurrido en Colliguay, en Cuncumén, en Curimón, en la Bahía de Quintay, como la población de involucra en la etapa de diagnóstico y luego en las decisiones de inversiones en el territorio, por lo tanto, creo que este programa es tremendamente importante y valioso porque, si bien, no resuelve todos los problemas de la materialidad en los sectores es un tremendo aliciente para continuar y entregar esperanza a la población”.

En tanto, la alcaldesa Camila Nieto dijo que “estamos muy contentos con la noticia. Laguna Verde es una localidad que ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años, pero que no ha visto una inversión pública que acompañe dichos crecimiento. Laguna Verde tiene mucho que ofrecerle tanto a sus habitantes como a quienes lo visitan. Ese potencial debe ser aprovechado al máximo y estamos seguros de que con el presupuesto que nos ofrece este programa trabajaremos para darle el salto de calidad que merece”.

Vale indicar que en sus 10 años de existencia, este programa ministerial está presente en Rapa Nui, Juan Fernández, Pullally en Papudo, Pachacamita en La Calera, Quintay en Casablanca, Horcón en Puchuncaví, Colliguay en Quilpué, que están en distintas fases de su implementación. A ellos se suman las zonas que se están incorporando este año como es el caso de Cuncumén en San Antonio y Curimón en San Felipe que se encuentra en la etapa inicial de diagnóstico.

PURANOTICIA