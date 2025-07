Lagos Weber y retraso del tren Valparaíso - Santiago: "Tal vez es inviable, pero políticamente no lo dicen porque quedan mal"

Fue en el marco de la presentación de las cifras de ejecución presupuestaria en inversión pública durante el primer semestre de 2025 cuando la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confesó que la licitación para ejecutar el esperado proyecto del tren Valparaíso - Santiago no se llevará a cabo durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

"El tren Valparaíso - Santiago, el estudio integral, ya fue adjudicado. Tuvimos ahí una demora porque tuvimos que relicitar y, dadas esas condiciones, la licitación para la ejecución va a ser con posterioridad al término de esta administración", sostuvo la secretaria de Estado tras ser consultada por el tema de los plazos.

De todas maneras, aseguró que la cartera sí dejará encaminada la precalificación de empresas interesadas, un paso muy importante de cara a la ejecución de la iniciativa. "Vamos a hacer un proceso de precalificación de empresas, que nos va a permitir enfrentar esa licitación de mejor forma. Vamos a tener declaraciones de interés. Va a ser un llamado internacional que sí lo vamos a dejar realizado", sostuvo López.

FALTA DE VOLUNTAD Y/O GESTIÓN

Esta nueva tardanza en la ejecución de este largamente esperado proyecto ferroviario fue analizado por el senador Ricardo Lagos Weber, quien confesó a Puranoticia.cl la molestia que le genera esta decisión adoptada por el Gobierno del Presidente Boric.

Primero, el legislador del Partido por la Democracia (PPD) sostuvo que "pareciera que da lo mismo el color de la administración o del Gobierno de turno. Esto nunca se materializa. Ahora la explicación es que hay que hacer un estudio integral porque la licitación está postergada. Esa es la misma que se cayó en agosto de 2024. Entonces, yo lo que veo acá es falta de voluntad o derechamente falta de gestión".

Luego, enfatizó en que "no tengo explicaciones, pero hay que pedirlas porque lo concreto es que este Gobierno no va a licitar el tren y con suerte quedará un estudio integral, que sí es necesario para el proceso. Tal vez están poniendo pocas lucas arriba de la mesa, pero la verdad es que no tengo explicación".

PROYECTO INVIABLE

"Sé que es una pésima noticia, que esto da pena por Valparaíso y siento que no hay un compromiso real de las autoridades centrales y, en el fondo veo que, cuando llega un Gobierno, en algún momento tal vez dicen que el proyecto es inviable, que no es rentable económicamente, pero políticamente no pueden decir que no porque quedan mal. Y así empiezan estas cosas, se postergan estudios, se caen licitaciones y van bicicleteando para no decir que 'no' porque es muy caro", agregó.

Respecto a los costos económicos de la iniciativa, planteó que "tal vez requiere de subsidios, como muchos trenes de pasajeros en el mundo lo requieren, y no se quiere abordar y no se atreven a decir que no. A esta altura, estoy en ese camino porque da lo mismo el color político del Gobierno, la cuestión es que no se va a hacer".

Asimismo, Lagos Weber reconoció que leyó las palabras pronunciadas por el Presidente Gabriel Boric en sus Cuentas Públicas donde hablaba justamente del proyecto de tren Valparaíso Santiago, de las que dijo que "ahí estamos... son buenas frases. Tal vez yo soy más cauto, pero a lo menos hay una falta de gestión o una pobre gestión, porque alguien en alguna parte está haciendo mal el trabajo".

INICIATIVA

Según consigna el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto contempla recuperar e impulsar la conectividad ferroviaria entre las regiones de Valparaíso y la Metropolitana, mediante un desarrollo gradual y vinculando comunas con deficiente accesibilidad, como Til Til, La Calera y Llay Llay con las respectivas capitales regionales. Para lograr dicho objetivo, se privilegiará la infraestructura ferroviaria existente, complementando la red ferroviaria con un alto estándar y nivel de servicio.

En una primera etapa, el tren opera empleando parte de la infraestructura de los servicios suburbanos (tramo Quinta Normal – Batuco proyectado) y la vía de carga existente, por lo que se consideran cruzamientos, enlaces, desvíos, mejoramiento y posibles zonas con cuarta vía, junto con una nueva vía en el tramo Limache – El Salto.

El proyecto conectará la región Metropolitana, desde Quinta Normal; con la región de Valparaíso, específicamente en el sector de El Salto, en la comuna de Viña del Mar; en un tiempo estimado de viaje de noventa minutos (una hora y media).

Por último, vale hacer presente que una segunda etapa contempla una nueva vía férrea entre Til Til y Limache, además de una nueva vía entre El Salto y Valparaíso.

