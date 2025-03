Lagos Weber tras ser elegido vicepresidente del Senado: "Puede aprovecharse para aportar a la agenda legislativa"

El senador por la región de Valparaíso y militante del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, se convirtió en vicepresidente del Senado tras la votación llevada a cabo la tarde de este miércoles 26 de marzo en la Sala de la Cámara Alta.

El legislador se mostró "muy contento" de asumir este puesto en la mesa del Senado, recordando que durante el año 2016 fue presidente de la instancia legislativa, en lo que fue el primer año tras su reelección como congresista por la Quinta Región.

Respecto al contexto de su elección en la mesa, expresó que "ahora se dio una coyuntura que puede aprovecharse para aportar a la agenda legislativa y, muy importante, se genera un espacio para el oficialismo en el Senado".

De igual forma, recordó que "no quiero generar ruido, pero el año pasado había un acuerdo para gobernar el Senado por cuatro años y un sector, por razones que no voy a detallar acá, se decidió no honrar ese acuerdo y se generó una crisis".

"En esta oportunidad, sectores de la oposición decidieron tratar de llegar a la mesa del Senado, como el caso del senador Ossandón, que contó con apoyos clave de su mundo, y de todo el oficialismo que le dimos el respaldo y nosotros, al mismo tiempo, tenemos una representación", continuó Lagos Weber en su análisis.

Por ello, destacó que "esta es una mesa equilibrada desde el punto de vista de colores políticos. No es primera vez que ocurre, es importante decirlo, pero como oficialismo creo que es importante estar presentes en la mesa del Senado porque permite ir viendo la tabla, el orden de los proyectos, generar las condiciones de conversaciones y negociaciones necesarias para sacar adelante proyectos y ojalá tener la capacidad para comunicar de mejor manera la labor del Senado".

Por último, sostuvo que "es importante para ver cómo seguimos mejorando la forma en que opera nuestro Senado. Me refiero a qué hacemos con los funcionarios, cuáles son las mejores formas de relacionarse en materia laboral, cuáles son los desafíos en infraestructura y modernización, y tener el mejor clima posible, que eso también es parte del trabajo, donde los términos de referencia que significa estar en la mesa del Senado, como presidente o vicepresidente, y yo espero aportar en esa discusión".

PURANOTICIA