Lagos Weber resalta rol del Socialismo Democrático en el Gobierno de Boric: "Fue fundamental para darle un norte y conducción"

El senador Ricardo Lagos Weber, militante del Partido por la Democracia (PPD), realizó un balance de la gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en estos cuatro años; esto, a pocos días de dejar su cargo en la Cámara Alta, este próximo 11 de marzo.

En conversación con Puranoticia.cl, el parlamentario destacó el rol que, a su juicio, cumplió el llamado Socialismo Democrático dentro de la administración en La Moneda, así como el proceso de aprendizaje político que, según planteó, experimentaron las autoridades del Frente Amplio (FA) durante los cuatro años de gestión.

En su análisis, sostuvo que la incorporación de figuras provenientes de la exConcertación y exNueva Mayoría fue determinante para orientar el rumbo del Ejecutivo en momentos clave. En esa línea, recordó episodios que, según dijo, marcaron el desarrollo del Gobierno, como el ataque armado que sufrió la exministra del Interior Izkia Siches en la localidad de Temucuicui; y el resultado del plebiscito que terminó rechazando la propuesta de nueva Constitución elaborada en el primer proceso constituyente.

Según el senador, estos hechos influyeron en la consolidación de un equipo de Gobierno más amplio, que incluyó la llegada de figuras de la centroizquierda tradicional a puestos clave del gabinete, entre ellas Carolina Tohá y Álvaro Elizalde.

"Creo que el Socialismo Democrático fue un actor fundamental a la hora de darle un norte y una conducción al Gobierno. Así lo digo: una conducción al Gobierno”, afirmó el parlamentario del PPD, quien se declaró leal a esta administración.

En ese contexto, Lagos Weber también destacó lo que consideró como un proceso de evolución política del propio Mandatario durante su período en el poder. "Veo, además, que este fue un proceso de aprendizaje, porque cuando veo al Gabriel Boric de ahora con el Gabriel Boric que asumió, veo a una persona que está más aplomada, que entendió más rápido que otros la necesidad de ampliar su base de apoyo y de rodearse de colaboradores que entendieran cómo operaba el Estado, y de gente –y lo digo con mucho respeto– con más madurez política en el ejercicio del poder", dijo.

El congresista también reflexionó sobre el desempeño de la generación política vinculada al Frente Amplio, señalando que, a su juicio, el ejercicio del Gobierno les permitió dimensionar con mayor claridad las dificultades estructurales que existen para concretar transformaciones profundas desde el Estado.

"Esta generación más joven creo que también captó la dificultad objetiva que hay para realizar cambios, y que no pasa única y exclusivamente por falta de ganas, falta de voluntad o por un pacto malentendido con el capital, con los empresarios, con la derecha", expresó el representante de la región de Valparaíso.

En esa misma línea, planteó que la experiencia de gobernar podría haber llevado a algunos sectores a revisar críticamente sus apreciaciones sobre el proceso de transición política, ya que "comenzaron a mirar –y no te digo que lo vayan a decir públicamente, pero yo esperaría que lo hicieran en algún minuto, no ahora– que tal vez muchas de las limitaciones que tuvo nuestra transición, que ellos criticaron tan fuertemente tantos años, era porque habían restricciones objetivas que lo hacían muy difícil".

Finalmente, Lagos Weber insistió en diálogo con Puranoticia.cl que la experiencia de Gobierno habría contribuido a dotar de mayor madurez política a los dirigentes más jóvenes del oficialismo. "Creo que ellos lo vivieron en carne propia, y eso también les da madurez. (...) Pero creo que hoy día tienen una mirada un poquito más afinada, respecto a que las cosas que no se hicieron en el pasado no era solamente porque no se tenían ganas o porque era un entendimiento con los empresarios, que eran insensibles a la vulnerabilidades o a las demandas sociales", concluyó.

PURANOTICIA