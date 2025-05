Lagos Weber espera que el Presidente Boric en la Cuenta Pública "haga un balance sereno de las cosas que se lograron avanzar"

A días que el Presidente Gabriel Boric presente la última Cuenta Pública de su mandato, el senador y vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, manifestó sus expectativas respecto del próximo mensaje presidencial que se realizará este domingo en dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso.

El legislador socialista señaló que, más que los anuncios, le preocupa que los comentarios desde el oficialismo y la oposición respecto de las palabras del Mandatario, se realicen “en un buen tono”.

El parlamentario por la región de Valparaíso, indicó que para el Presidente Boric “ésta es su última Cuenta Pública y espero que él haga un balance sereno de las cosas que se lograron avanzar. Ojalá, ese discurso tenga un tono, en el cual lo que resta deadministración, que son alrededor de nueve meses, con elecciones de por medio, eventualmente, una segunda vuelta presidencial, con elecciones parlamentarias en todo Chile, que ojalá, el tono del discurso del Presidente, nos fije hitos desde el punto de vista de lo que él espera hacer como administración, como gobierno, en lo legislativo, y que nos permita sacar distintos temas específicos, pero que nos permita cerrar filas ante temas que son relevantes, y uno de ellos es el Presupuesto, que comienza a discutirse el próximo 1 de octubre, y vamos a estar despachándolo para la primera vuelta presidencial".

Agregó que "habrá un próximo gobierno, que va a asumir el 11 de marzo, y hay que dejar las cuentas fiscales ordenadas para dejar una cierta holgura financiera, y así, que los gobiernos que asumen puedan también desenvolver sus políticas públicas y llevar a cabo sus propuestas de gobierno. Y ojalá, el tono también lo compartamos los que lo comentamos, porque siempre tiene buen tono el Presidente, la pregunta es cómo nosotros lo recibimos(el mensaje presidencial)”, señaló.

Respecto del anuncio del Presidente, de enviar un proyecto de ley al Congreso para discutir el aborto voluntario, Lagos Weber comentó que, a su juicio,“tenemos la madurez para debatirlo. Alguien diría que la oportunidad no es muy buena; la verdad es que para los que no les gusta el aborto voluntario, nunca va a ser una buena oportunidad porque se transforma en excusa. Yo diría, debatámoslo. Legislativamente, tal vez, va a ser difícil aprobarlo, o quizás eso va a estar muy peleado, pero creo que es bueno dar ese debate. Se viene una elección presidencial, no me cabe duda. Pero lo importante para mí, es guardar el tono en esta Cuenta Pública: hacer un balance de lo que se hizo y fijarnos en los hitos muy específicos, de aquí al próximo gobierno. Y ojalá, invitando a todos mis colegas, yo me incluyo en esto, a ser sanos a la hora de comentar lo que va a ocurrir el día domingo”, culminó.

PURANOTICIA